الخطوات الصحيحة لتطبيق الكونتور

يجب اختيار كونتور أغمق بدرجة واحدة من لون بشرتكِ

انتشر الكونتور مؤخراً في عالم التجميل، حيث أصبح من أساسيات المكياج، ويستخدم الكونتور في إظهار الوجه بشكل مميز، حيث يعطي الوجه إطلالة طبيعية وجذابة مع إبراز تقاسيمه بشكل مفصل، وفي هذا المقال سنتحدث عن نصائح عامة عند تطبيق الكونتور:

1- يجب أن تختاري منتجات مناسبة لوجهكِ، ويفضل اختيار الماركات العالمية.

2- اختاري اللون المناسب لبشرتكِ، حيث يجب أن تختاري اللون المناسب من الكونتور، على سبيل المثال إذا كانت بشرتكِ داكنة

3- يجب اختيار كونتور أغمق بدرجة واحدة من لون بشرتكِ.

4- ابتعدي عن الهايلايتر اللامع، حيث إنه يعطي مظهراً سيئاً للبشرة.

5- عدم المبالغة في تطبيق الهايلايتر.

6- معرفة شكل وجهكِ، حيث معرفة شكل وجهكِ بشكل دقيق يساعد على تطبيق الهايلايتر والكونتور بشكل أفضل، على سبيل المثال إذا شكل وجهكِ مستديراً يجب عدم وضع الكونتور تحت عظام خديّكِ، لأنه يجعل وجهكِ يبدو صغيراً.

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