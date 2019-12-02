تعرف على أفضل مطاعم النباتيين حول العالم (صور)

اتجه العديد من الأشخاص حول العالم للنظام الغذائي النباتي والابتعاد عن اللحوم بجميع أنواعها، ما جعل الطهاه وجميع فنادق العالم تخصص أطباقًا وأماكن خاصة للنباتيين للاستمتاع بوجباتهم الصحية مع أجواء الطبيعة الخلابة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة من أشهر المطاعم النباتية حول العالم من أمستردام لبرلين، وهذه قائمة بأفضل تلك المطاعم:

مطعم Lucky Leek ببرلين

مطعم نباتي شهير حائز على جوائز عديدة من ألمانيا، يدير تلك المكان مؤلف كتب الطبخ الشهير خوسيتا هارتانتو، الذي يحرص على عرض الوجبات وكأنها لوحات مرسومة في قائمة الطهاه المكونة من 5 وجبات، ويبلغ سعر الوجبة الواحدة 65 دولارًا ويجب الحجز قبل القدوم للمكان بسبب ازدحامه، وتشتهر برلين أيضًا بمقهى Voner النباتي الذي يقدم بديلًا نباتيًا للكباب.

مطعم The Avocado Show في أمستردام

لا يكتف زوار هذا المكان بتناول وجباتهم النباتية فقط بل لا يقاومون تصويرها ومشاركة الصور على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فهي لوحات فنية فالأطعمة المقدمة توضع داخل ثمار الأفوكادوا بأشكال فنية مختلفة وبسبب شهرة هذا المطعم سوق تقوم إدارته بفتح فروع جديدة في جميع أنحاء أوروبا.

مطعم Crossroads بلوس أنجلوس

تتميز قائمة هذا المطعم ليس بوجباتها النباتية اللذيذة فقط ولكن أيضًا بأن أرباح تلك المكان تذهب مباشرة للجمعيات الخيرية لحماية الحيوانات، واستضاف هذا المطعم النباتي العديد من المشاهير من قبل مثل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والسير بول مكارتني.

مطعم Al fresco بسيدني

مدينة سيدني بأستراليا هي المكان المفضل لقضاء أعياد رأس السنة الميلادية وتترواح أسعار الأطباق في هذا المطعم ما بين 70 إلى 75 دولار، ويقدم مشروبات مميزة مثل مشروب زبادي التوت المثلج ومشروب العرق سوس بعسل النحل، تم بناء هذا المطعم مكان معرض فني كان موجود في فترة الخمسينيات ومن الأطباق المميزة لهذا المكان وجبات الطعام التايلاندي النباتية ووجبة السمك بالكاري الخالية من السمك.

المزيد من مطبخ البوابة:

طبق الروبيان التايلاندي مع صلصة الفول السوداني

بمناسبة عيد الشكر إليكم طريقة عمل الديك الرومي بالفرن

الروبيان مع نودلز الكوسا