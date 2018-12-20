توافق الأبراج: توافق برج ‏الجدي مع باقي الأبراج

توافق برج ‏الجدي مع باقي الأبراج

برج الجدي والحمل :ترابي، وناري، علاقة جيدة يسودها الإنسجام الفكري والعاطفي،نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة .

برج الجدي والثور: ترابي، وترابي ، علاقة متوافقة وناجحة تتميز بالطموح المشترك لبناء أسرة ناجحة نسبة التوافق والنجاح90 في المئة .

برج الجدي والجوزاء:ترابي وهوائي علاقة غير منسجمة فيها التناقضات وعدم التوافق بالآراء نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

برج الجدي والسرطان:ترابي، ومائي، علاقة منسجمة يسودها الاندماج الروحي والفكري نسبة التوافق ولنجاح 75 في المئة .

برج الجدي والأسد: ترابي، وناري، علاقة جيدة تتميز بالعاطفة الصادقة والألفة والود نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة .

برج الجدي والعذراء:ترابي، وترابي ، علاقة متوافقة فيها الحب الرومانسي والإنسجام الروحي والآمال المشتركة نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة .

برج الجدي والميزان: ترابي، وهوائي، علاقة غير منسجمة فيها الغيرة والشك والأنانية والاختلاف في الأفكار، نسبة التوافق و النجاح 35 في المئة .

برج الجدي والعقرب: ترابي، ومائي، علاقة منسجمة عاطفيا وفكريا نسبة التوافق ولنجاح 75 في المئة .

برج الجدي والقوس: ترابي،وناري، علاقة جيدة ، يسودها التعاون المشترك والانسجام على الصعيد العملي والروحي نسبة التوافق و النجاح 80 في المئة .

برج الجدي والجدي: ترابي، وترابي علاقة متوافقة يسودها الحب العميق، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة .

برج الجدي والدلو: ترابي، وهوائي،علاقة غير منسجمة تسودها الخلافات والتناقضات، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة .

برج الجدي والحوت: ترابي، ومائي، علاقة منسجمة تتميز بالحب والتضحية والعمل من اجل بناء أسرة ناجحة نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة.

للمزيد من توافق الأبراج:

توافق الأبراج: توافق برج القوس‬ مع باقي الأبراج

توافق الأبراج: توافق برج ‏العقرب‬ مع باقي الأبراج

توافق الأبراج: توافق برج ‏الميزان مع باقي الأبراج

توافق الأبراج: توافق برج العذراء مع باقي الأبراج

توافق الأبراج: توافق برج الثور مع باقي الأبراج

توافق الأبراج: توافق برج الحمل مع باقي الأبراج

توافق الأبراج: توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

توافق الأبراج: توافق برج السرطان مع باقي الأبراج

توافق الأبراج: توافق برج الأسد مع باقي الأبراج