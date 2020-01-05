توقعات ماغي فرح لبرج الجدي لعام 2020

برج الجدي يمتاز بأنه شخصيّة قويّة، كما ويدافع عن مواقفه بقوّة وثبات، مع تقديره للمسؤوليّة، مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، يفضّل الأماكن الهادئة، وهو من الأبراج التي يمتاز أشخاصها بتخطيطهم الطويل الأمد مع السعي لتحقيق تلك الأهداف التي غالباً ما يصلون لتحقيقها وبشكل باهر جدّاً، وبالرغم من حب برج الجدي الشديد لعائلته والاستقرار، إلّا أنّه لا يفضّل الزواج في مرحلة عمريّة صغيرة وذلك نظراً لتفكيرهم المُتّصف بالعمق اتجاه الأمور التي تتعلّق بحياتهم، مع تميّزهم بالحب والاخلاص في حال وجد برج الجديد الشريك المناسب له.

مميزات وعيوب برج الجدي

يعتقد أن من مميّزات شخصيّة برج الجدي أيضاً الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه الشديد لعمله وتأديته له بحرفيّة، تحديداً تلك الأعمال اليدويّة التي تحتاج لدقّة شديدة، إلى جانب الأعمال القياديّة، كما ويُعرف هذا البرج بالصبر والطّموح العالي بالإضافة للإخلاص المُتّصف بتقدير المسؤولية، وفي الصداقة يعد صاحب برج الجدي من أفضل الأصدقاء التي يمكن أن تجدهم في وقت الحاجّة، ومن دون انتظاره لأي مقابل، كما يعد متعاطفاً جداً، حكيماً مسيطراً وقيادياً.

تعرف على الحب عند برج الجدي

ويعتقد أن نقاط القوة في الجدي تشمل المسؤولية المرتفعة التي يتمتع بها، والقدرة الكبيرة على الانضباط والسيطرة على النفس، كما يعتقد أن الأشخاص المولودين في هذا البرج لديهم شعور بالاستقلالية الداخلية التي تساعدهم على المضي قدمًا لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، كما يعتقد كذلك أنهم خبراء في وضع الخطط والالتزام بها، والاستمرار بمتابعتها، فهم يتربعون دائماً على عرش أسياد ضبط النفس، ويعتقد أنه ليس من السهل تحطيم جدران برج الجدي، والدخول إلى عالمه، لكن القيام بذلك يؤدي إلى الالتزام بالعلاقة معه مدى الحياة، ويعتقد أن الحديث عن المشاعر ليس بالأمر السهل معها.

وتقدم عالمة الفلك ماغي فرح توقعاتها لبرج الجدي لعام 2020، فتقول: أنها سنة بركانية وحاسمة مليئة بالأحداث الصاخبة وغير الاعتيادية.

وتشير إلى وجود ظروف وانقلابات لابد من التعامل معها، وهنا تأتي نصيحة الفلك لمواليد هذا البرج بضرورة وضع برنامج أو هدف من أجل الالتزام به لمنع الحيرة والتردد.

وكما يشهد مواليد برج الجدي في 2020 تغيرات جذرية على الصعيد المهني، وربما يمر بعضهم باهتزازات نفسية إلا أنهم معرفون بقوتهم وصلابتهم في الأزمات.

وأضافت ماغي فرح أن انقلابات برج الجدي في 2020 سوف تصل إلى وضعهم المالي، لهذا ينصح الفلك بضرورة عدم الدخول في مجازفات مادية، مع أخذ الحذر من الاحتيال والتضليل.

تابعت ماغي فرح توقعاتها لمواليد برج الجدي في 2020 بأن النصف الثاني من العام سيكون صعباً، حتى شهر أكتوبر يقل فيه الضغط بشكل كبير إلا أنه في شهر نوفمبر تعود الاضطرابات من جديد.

وعلى الصعيد العاطفي لبرج الجدي يشهد مفاجآت عدة يمكن زواج للعازبين أو علاقة جدية جداً، وقد يلجأ أخرون للانفصال.

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