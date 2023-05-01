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جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في يوم العمال

نادين طاهر

نادين طاهر

تاريخ النشر: 01 أيّار / مايو 2023 - 10:32
جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في يوم العمال
جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في يوم العمال

في يوم العمال العالمي كوني عاملة أنيقة، كوني واثقة من نفسكِ، كوني جذابة، كوني لطيفة،كوني إيجابية، كوني أنتِ.

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عزيزتي المرأة العاملة لا تدعي أي صيحة من الموضة والأزياء الموجودة في محلات زارا العالمية تفلت من بين يديك واكبي أحدث صيحات الموضة لتكوني متفردة بأسلوبك العصري في مكان العمل.

جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في يوم العمال

يعتبر ارتداء جاكيتات البليزر مع بنطلون القماش أو الجينز من أحدث صيحات الموضة التي انتشرت في السنوات الأخيرة ويعتبر موضة رائجة جداً كونه يجمع مابين الأناقة والفخامة ويظهر المرأة أكثر جاذبية وراحة خصوصاً في مكان العمل، اخترنا لكِ مجموعة جاكيتات بليزر غاية في الجاذبية من محلات زارا العالمية نتمنى أن تنال إعجابكم، أيها ستختارين؟

جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في يوم العمال

جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في يوم العمال

جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في يوم العمال

استوحي إطلالتك للعمل من ستايل نجوى كرم الأنيق

كلمات دالة:جاكيتاتبليزرأزياءعيد العمال

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