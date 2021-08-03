جميلة البوابة: الفوائد الجمالية للقهوة الخضراء

البن الأخضر هو بالضبط ما يقوله اسمه ، حبوب البن غير المحمصة. لسوء الحظ ، تميل عملية التحميص إلى إضعاف فعالية العناصر الغذائية المفيدة لصحتك وبشرتك وشعرك...

ومع ذلك ، فإن القهوة الخضراء لها مذاق مشابه تقريبًا للقهوة المحمصة ، بالإضافة إلى قائمة كاملة من الفوائد وأكثر من ذلك بكثير عند مقارنتها بالقهوة المحمصة!

تعتبر القهوة الخضراء مكونًا قويًا حيث من المعروف أنها غنية جدًا بمضادات الأكسدة التي تبطئ عملية شيخوخة الجلد ، مما يساعد على الاحتفاظ بمرونة الجلد لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود حمض الكلوروجينيك يساعد في تقليل احمرار الجلد ويحمي البشرة من التعرض اليومي لأضرار أشعة الشمس. تساعد القهوة الخضراء على شد بشرتك وإعطائها مظهرًا وملمسًا شابًا. معزز للكولاجين ، من المعروف أن القهوة الخضراء تساعد في الحفاظ على مرونة بشرتك والتخلص من الجلد المترهل ، ولا تسمح بظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

وقد نتج عن هذه الفوائد العديد من العلامات التجارية للعناية بالبشرة القائمة على الأيورفيدا والعضوية التي تخصص مجموعة كاملة من المنتجات المطورة حول القهوة الخضراء.

بينما يميل الكثير من الناس إلى استخدامه كمشروب فقط ، يمكن أن تساعدك المنتجات مثل مقشر الجسم من القهوة الخضراء وغسول الجسم في الحصول على فوائد القهوة الخضراء إذا قمت بتضمينها في روتينك اليومي.

عند طحنها واستخدامها في مقشر الجسم، فإن الحبوب المطحونة تصنع مقشرًا ممتازًا يساعد في علاج حب الشباب وانسداد المسام.

يمكن أن يساعد مصل القهوة الخضراء المستخدم قبل المرطب اليومي بشرتك على تحسين ملمسها وإحساسها بالامتلاء والشباب.

المواد المضادة للأكسدة الموجودة في القهوة الخضراء الزائدة تجعل أي كريم ومرطب مصنوع من الخلاصة فعالاً للغاية في مساعدة بشرتك على محاربة آثار التعرض لأشعة الشمس وتساعد بشرتك على استعادة توهجها الطبيعي.

ساعد التحول إلى المنتجات المصنوعة من القهوة الخضراء كمكون أساسي على تحسين جودة وملمس وتألق بشرتهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تضمين منتجات القهوة الخضراء في روتين العناية ببشرتك سيساعد في إبطاء تأثير الشيخوخة على بشرتك.

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