جميلة البوابة: زيت زهرة القنب للعناية بالشعر

أصبح الشعر الجيد الآن رمزًا للثقة ، وهو يتحدث عن الكثير من الكيفية التي يمكن بها للمرء أن يترك انطباعًا. أدى هذا الشكل الجديد من البروتوكول الاجتماعي إلى ارتفاع كبير في الطلب على منتجات العناية بالشعر...

أظهرت بعض الدراسات أن الزيوت الأساسية تلعب دورًا أساسيًا في تغذية الشعر ، وتساعد المنتجات المختلفة في الوصول إلى هذا الهدف النهائي المنشود. أحد الأساليب الشائعة هو العلاج بالروائح.

يعتبر العلاج بزيت القنب Hemp Aromatherapy فئة جديدة تم طرحها في السوق. يتكون من مزيج زيت بذور القنب المركب مع مستخلصات أوراق نباتية مختلفة ، والتي تعمل على علاج أمراض معينة.

يتم استخراج الزيوت العطرية بشكل أساسي من النباتات من خلال عمليات مثل التقطير أو التبخر. في حين أن الزيوت الأساسية معروفة جيدًا بخصائصها العطرية ، إلا أنها تحتوي على خصائص كيميائية صلبة تساعد في تسهيل رفاهية الإنسان. تم استخدام الزيوت الأساسية لبعض الوقت كخيار ثانوي ، الأدوية الشرقية والمعالجة المثلية ، بسبب كفاءتها العالية ونتائجها الحاسمة.

الاستخدام النهائي

يمكن اعتبار زيت بذور القنب مشابهًا لزيوت الشعر الأخرى التي توفر فوائد منتظمة. تخدم هذه الزيوت الشعر بعدة طرق ، مثل منع الامتصاص المفرط للماء ، وخلق حاجز للجزيئات الأجنبية لاختراق بصيلات الشعر ، وتزييت العمود لتجنب تساقط الشعر ، وما إلى ذلك ، ويسهل زيت بذور القنب كل هذه الفوائد.

تعتبر الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 مفيدة لنمو الشعر وصحة الشعر عند دمجها مع مضادات الأكسدة. كلاهما وجد وفرة غير كافية في زيت بذور القنب بنسبة 3: 1. يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة ، مثل فيتامين إي ، كاروتين ، فيتوستيرول ، فسفوليبيد ، كلوروفيل. كميات متواضعة من الزنك والحديد تكمل كل هذه. تشتمل طبقة الجليد على الكيك على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور. عندما نفحص التأثير المشترك لكل هذه العناصر ، نستنتج أن الزيت سيرطب الشعر ويحفز نمو الشعر ويقوي جذور الشعر. تستند هذه الاستنتاجات إلى أدلة غير مؤكدة وأبحاث على نفس شكل الدهون التي تبدو مفيدة للشعر.

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