ما هى البثور العمياء .. وعلاجات يمكنك صنعها في المنزل لتخفيف أعراضها

هناك أنواع مختلفة من البثور، وأبرزها البثور العمياء التى تظهر تحت الجلد ولا يمكن ملاحظتها من مسافة بعيدة، فقط يمكن الشعور بها تحت الجلد، نتيجة لتراكم البكتيريا والأوساخ والغبار والدهون التي تحاصر في المسام ونتيجة لذلك تشكل كتلة مؤلمة تحت الجلد ليس لها رأس مثل البثور الأخرى. يمكن أن تظهر هذه البثور في أي مكان من جبهتك إلى ذقنك ومن الأنف إلى ذلك الفك. نظرا لأن هذه البثور عميقة الجذور فإنها تؤلمك عندما تضع يديك عليها.

ما الذي يسبب البثرة العمياء؟

على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل الأساسية التي يمكن أن تسبب هذه البثور العمياء، فقد قمنا هنا بإدراج بعض الأسباب الأكثر شيوعا والتي قد تؤدي إلى تكوين البثور العمياء تحت سطح الجلد.

البكتيريا والزيت وخلايا الجلد الميتة

ينتج عن إنتاج الكثير من الزهم الزائد من الغدد الدهنية عند دمجها مع الأوساخ والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة تؤدي إلى ظهور حب الشباب. يمكن للبكتيريا التي تعيش على الجلد أن تصيب المسام المسدودة مما قد يسبب الخراجات والبثور.

الجينات

هناك العديد من الحالات التي يكون فيها السبب الجذري لمشاكل الجلد هذه هو تاريخ العائلة والجينات التي تكتسبها عند الولادة.

الهرمونات

مع تقدم العمر يخضع جسمنا لأنواع مختلفة من التغييرات وبينما تحدث هذه التغييرات يتم إفراز بعض الهرمونات والتي يمكن أن تكون السبب وراء حب الشباب الهرموني المستعصي.

بعض العوامل الثانوية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين هذه البثور العمياء المؤلمة هي الإجهاد، والرطوبة، وتلوث الهواء، وتهيج الجلد أو مستحضرات التجميل، والاحتكاك من الملابس الضيقة، والمقشرات القاسية، وقطف البثور.

إليك العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج البثور العمياء.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية السهلة والسريعة والبسيطة التي يمكنك صنعها من المنزل وتجربتها للتخلص من هذه البثور العمياء المؤلمة.

عسل خام

يشتهر العسل الخام بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، كما يتميز بمذاقه الحلو الصحي، كمل أنه مفيد جدا لبشرتك حيث يمكن استخدامه لعلاج البشرة الجافة وحب الشباب أيضا. إليك كيفية استخدام العسل الخام لعلاج البثور العمياء.

المكونات: عسل خام

الطريقة: خذى 2-3 قطرات من العسل وضعها على المنطقة المصابة بأصابعك.

اتركه طوال الليل واغسله ببعض الماء البارد في صباح اليوم التالي.

الليمون

يعرف الليمون بأنه غني بفيتامين سي هذه الفاكهة الحمضية هي جزء من نظام العناية بالبشرة، حيث يساعد عصير الليمون على علاج البثور العمياء بشكل جيد مع تقليل البقع الداكنة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والجراثيم. دعونا نعرف كيف يمكننا استخدام هذه الفاكهة الفائقة لعلاج البثور.

المكونات:

½ ليمون

2 ملاعق كبيرة من الماء

كرات قطنية

الطريقة: اعصري نصف ليمونة في وعاء وأضيفي الماء إليه، امزجه جيدا وقم بتطبيقه بمساعدة قطعة قطن على المنطقة المصابة، ثم اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه ببعض الماء البارد.

زيت شجر الشاى

زيت أساسي بدأ مؤخرا في دخول صناعة مستحضرات التجميل ويمكن العثور عليه في منتجات التجميل مثل غسول الوجه والوجه وأيضا كزيت أساسي بحد ذاته، حيث ثبت أن زيت شجرة الشاي مفيد لجميع أنواع البثور تقريبًا. نظرا لأن هذا الزيت العطري يأتي بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، فإنه يساعد في مكافحة العدوى والالتهابات المرتبطة بالبثور. وهذه هي الطريقة التي يمكنك بها استخدام مكون الجمال الأساسي هذا لعلاج البثور العمياء.

المكونات: قطرتان من زيت شجرة الشاي

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

كرات قطنية

الطريقة: في وعاء، اخلطي شجرة الشاي وزيت اللوز الحلو، بعد ذلك، قومى بغمس كرات قطنية لتطبيق خليط الزيت على المنطقة المصابة، اتركيه طوال الليل واغسليه في صباح اليوم التالي بمنظف لطيف.



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