طبيب البوابة: 5 علاجات طبيعية لخفض ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. إنها حالة يرتفع فيها ضغط الدم على جدار الشرايين إلى مستوى خطير ، والذي يمكن أن يتلف القلب بمرور الوقت ويفسح المجال لمشاكل القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية...

بمجرد اكتشاف الحالة ، لا ينبغي تركها دون علاج ، وإلا فقد تصبح قاتلة. لحسن الحظ ، هناك طرق عديدة للتحكم في مستوى ضغط الدم. الدواء هو طريقة واحدة فقط ، والبعض الآخر علاجات طبيعية يمكن أن تساعد في السيطرة على الضغط على المدى الطويل.

فيما يلي 5 طرق يمكنك من خلالها التحكم في ضغط الدم:

تقليل تناول الصوديوم

ربطت العديد من الدراسات بين ارتفاع ضغط الدم وزيادة تناول الصوديوم. يمكن أن يكون الصوديوم أيضًا سببًا للسكتة الدماغية. حتى التخفيض البسيط في الكمية اليومية من الصوديوم يمكن أن يخفض الضغط بمقدار 5 إلى 6 ملم زئبق في حالة ارتفاع ضغط الدم. تختلف آثار تناول الصوديوم من شخص لآخر. حتى بشكل عام ، يجب على الناس الحد من تناول الأطعمة المملحة المصنعة للبقاء في صحة جيدة. يجب ألا يتناول الأفراد العاديون أكثر من 2300 ملليجرام (مجم) من الملح في اليوم.

زيادة تناول البوتاسيوم

البوتاسيوم عنصر غذائي أساسي لكل من يعانون من ارتفاع ضغط الدم. هذا المعدن النادر الذي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد ويخفف الضغط على الأوعية الدموية. يتم تحميل الأطعمة المصنعة والمعبأة في الغالب بالصوديوم ولتحقيق التوازن بها تحتاج إلى إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى النظام الغذائي. بعض الأطعمة التي قد تشملها هي:

الخضار: الخضار الورقية والطماطم والبطاطا والبطاطا الحلوة

الفاكهة: البطيخ والموز والأفوكادو والبرتقال والمشمش

أخرى: المكسرات والبذور والحليب واللبن والتونة والسلمون

التمارين بانتظام

التمرين المنتظم أمر بالغ الأهمية لكل فرد. تشير الدراسات إلى أنه يجب على كل فرد ممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 45 دقيقة بانتظام للبقاء بصحة جيدة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. بل هو أكثر أهمية لجميع أولئك الذين يعانون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم. يمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام أن تجعل قلبك أقوى ، وتساعدهم على ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة وخفض الضغط على الشرايين. حتى المشي يوميًا لمدة 40 دقيقة يكفي للحفاظ على صحتك.

الحد من تناول الكحول والإقلاع عن التدخين

يمكن أن تساهم السجائر والكحول في ارتفاع ضغط الدم. تشير الأبحاث إلى أن الكحول يمكن أن يساهم في 16 في المائة من حالات ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يؤدي كل من الكحول والنيكوتين إلى زيادة مستوى ضغط الدم بشكل مؤقت وإتلاف الأوعية الدموية. نظرًا لأن كلا الأمرين معروف أنهما يضران بصحتك. من الأفضل تركها للأبد.

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