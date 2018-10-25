حراق أصبعو.. من أقدم أنواع المأكولات اللبنانيّة

حراق أصبعو

تعود حكاية "حراق أصبعو" إلى زمن كان اللبنانيون خلاله يصنعون الخبز في منازلهم. الأفران لم تكن موجودة حينها كما هي عليه اليوم. ورغم سهولة تحضيرها في ذلك الزمن الغابر، إلّا أنها كانت تشكّل جدلّا كبيرًا نظرًا لمكوّناتها الغريبة ومذاقها الفريد.

ماذا نعني بـ"الحارق أصبعو"؟

هي عبارة عن انصهار خبزة الصاج السميكة "الطلميّة" مع دبس والزبدة أو القاورما. طريقة التحضير سهلة، وهي تقتصر على تحضير عجينة الخبز المرقوق التي تتشكّل من طحين القمح والقليل من الملح إضافةً الى الخميرة. من المفضّل أن تخبز "طلميّة الصاج" على موقدة حطب كي يأخذ طعمها طابعًا تقليديًّا، وفي حال استحالة وجود موقدة الحطب، يمكن خبزها على موقدة الغاز. وبعد إتمام عمليّة الخَبز، تقطّع قطعة الخبز الكبيرة إلى قطعٍ صغيرة ويضاف إليها الدبس والزبدة السائلة بعد دمج الخليط في وعاء. في حين أن البعض كان يستبدل الزبدة بالقاورما، التي تعطي الخليط طعما أكثر دسامة.

متى تحضّر "الحارق أصبعو"؟

يحضّر هذا النوع من المأكولات في كل فصول السنة، الّا أنه يستحسن تناولها في الأوقات التي يتصف فيها الطقس بالبرودة كفصل الشتاء لأنها تقدّم ساخنة. ومن المستحسن تناولها في وعاءٍ غميق، وتقديمها إلى الضيوف المميزين ومفاجأتهم بهذه الضيافة الاستثنائيّة.

مقادير حراق أصبعو بالعجين:

العجينة :

- 2 كوب طحين

– قليل من الملح

– ماء (حسب الحاجة)

المقادير :

- عدس بني

- بصل مفروم

- زيت زيتون

- دبس رمان

- تمر هندي

- ثوم

- كزبرة خضراء

- خبز محمص

طريقة تحضير حراق أصبه بالعجين:

- ننقع التمر هندي في ماء عادي لمدة ساعة تقريبا ثم نفركه باليد لتذويبه ونصفيه

- نغسل العدس ونسلقه بماء وملح

- نقلي البصل المفروم بزيت الزيتون ثم نضيفه فوق العدس

- نعجن العجين ونقطعه مربعات ونضيفه فوق العدس

- ثم نضيف الحمض (دبس الرمان+تمر هندي) في حال نريد زيادة سماكته نذيب قليلا من الطحين بماء بارد ونضيفه

- نقلي ثوم وكزبرة خضراء ونضيفهم للطبخة

- نسكبها بوعاء التقديم ونزينها بخبز محمص.. بصل مقلي جوانح.. ثوم وكزبرة خضراء.

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