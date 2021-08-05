حسناء البوابة: أحدث صيحات ألوان الشعر هذا الموسم

هل تبحثين عن لون جذاب منعش وعصري؟ هذا الموسم درجت عدة ألوان صيفية مثل الاشقر وخصل البلايج بالاضافة الى ألوان خريفية دافئة وأنيقة، ولكنها تناسب موسم الصيف. تعالوا نتعرف على أهم هذه الالوان...

بروند

لون الشعر Bronde هو مزيج مثالي من درجات اللون البني والاشقر عادةً ما يستخدم تقنية الخصل أو تقنية البلياج. نصيحة هامة قومي باختيار الظل المناسب للون البني ويفضل أن يكون متناسقا مع لون بشرتك ولون عينيك.

البلياج المميز

البلياج هي واحدة من أكثر تقنيات الألوان التي يتم الحديث عنها وهي تقنية عصرية. تتمحور تقنية صبغ الشعر هذه حول اختيار خصل متساوية يدويًا في أقسام رأسية على طول الشعر مع الحفاظ على اللون الأساسي.

الكاكاو الساخن والغني

النغمات العميقة والدافئة للون البني لا يمكن أن تخطئ مثل جرعة الإسبريسو المحضرة جيدًا في درجات لون البشرة الآسيوية. مع إبقائها أنيقة يمكن أن تناسب بسهولة جميع الفصول. يمكن لشعر الشوكولاتة الحليبي أن يتناسب مع أي لون ملابس. أفضل جزء في ذلك هو انخفاض فترة الصيانة.

الخزامى الجليدي والأرجواني

اللون الأرجواني رقيق يجعل شعرك أكثر برودة. يسود هذا الاتجاه اللطيف والمثير للجدل في جميع أنحاء السوشال ميديا كلون عصري مما يجعله أفضل ما يبحث عنه جيل الألفية هذا الخريف / الشتاء. كل ما تحتاجه هو خبير تلوين ماهر لجعلها رائعة كما تبدو في الصور.

خصل الرمادي الأشقر Babylights

تم وضع تقنيًا خصل الرمادي الأشقر بحيث تمتزج بسلاسة مع لونك الأساسي. تستغرق عملية الخصل وقتًا طويلاً وهي صعبة بعض الشيء حيث يتم رسمها على عدد قليل من الخصل في كل مرة. يكمن الاختلاف في وضع النقاط البارزة ورقائق الالمنيوم. تقسيم Babylights أدق من الإبرازات العادية مما يجعله ممزوجًا وطبيعيًا على نسيج شعرك. اعتمادًا على لون بشرتك ، يمكنك اختيار المزيد من الاشقر الرمادي الباهت أو ظل أكثر إشراقًا.

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