اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 حزيران/يونيو 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 6 حزيران/يونيو 2022:

حظك اليوم الإثنين 6 حزيران/يونيو 2022‎‎ على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حاول أن لا تبالغ من ردات فعلك عند الغضب.

حاول أن لا تبالغ من ردات فعلك عند الغضب. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: أنت شخص عاطفي وتبالغ بحبك لشريك حياتك.

أنت شخص عاطفي وتبالغ بحبك لشريك حياتك. حظ برج الحمل اليوم صحياً: حاول أن تخفف من وزنك حتى لا تتأثر المفاصل لديك.

حاول أن تخفف من وزنك حتى لا تتأثر المفاصل لديك. برج الحمل الرجل اليوم: تشعر بالخيبة والحزن من تصرفات صديقك حاول أن تهدأ.

تشعر بالخيبة والحزن من تصرفات صديقك حاول أن تهدأ. برج الحمل المرأة اليوم: أنتِ اليوم أنيقة لكنك تشعرين بالتعب بسبب قلة النوم.

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: لا تتردد من طلب مساعدة زملائك لك.

لا تتردد من طلب مساعدة زملائك لك. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: لا تهمل شريكك فهو بحاجة لك.

لا تهمل شريكك فهو بحاجة لك. حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تبالغ في شرب الكافيين حاول أن تشربه بتوازن.

لا تبالغ في شرب الكافيين حاول أن تشربه بتوازن. برج الثور الرجل اليوم: أنت تفضل اليوم ان تبقى في المنزل وعدم التحدث مع أحد.

أنت تفضل اليوم ان تبقى في المنزل وعدم التحدث مع أحد. برج الثور المرأة اليوم: تشعرين بعدم الراحة من تصرفت صديقاتك حاولي الابتعاد عنهم هذه الفترة.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: أنت اليوم مرتاح في العمل لكن تشعر بالملل.

أنت اليوم مرتاح في العمل لكن تشعر بالملل. برج الجوزاء اليوم عاطفياً: حاول أن تذهب أنت وشريكك إلى نزهة من باب التغيير.

حاول أن تذهب أنت وشريكك إلى نزهة من باب التغيير. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تشعر بحرقة في المعدة حاول أن تذهب للطبيب.

تشعر بحرقة في المعدة حاول أن تذهب للطبيب. برج الجوزاء الرجل اليوم: أنت اليوم مضطرب ومتوتر من الافضل أن تبقى في المنزل.

أنت اليوم مضطرب ومتوتر من الافضل أن تبقى في المنزل. برج الجوزاء المرأة اليوم: تشعرين بالنعاس حاولي تنظيم ساعات نومك.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: اليوم تشعر بتألق لكن احذر من النميمة على الزملاء.

اليوم تشعر بتألق لكن احذر من النميمة على الزملاء. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: الاحترام اساس العلاقة مع الشريك انتبه لتصرفاته.

الاحترام اساس العلاقة مع الشريك انتبه لتصرفاته. حظ برج السرطان اليوم صحياً: تشعر بالمغص وارتفاع في درجات الحرارة حاول أن تنتبه من الفيروسات.

تشعر بالمغص وارتفاع في درجات الحرارة حاول أن تنتبه من الفيروسات. برج السرطان الرجل اليوم: تفكر بخطة جديدة لتغيير أهدافك ابدأ بها من اليوم.

تفكر بخطة جديدة لتغيير أهدافك ابدأ بها من اليوم. برج السرطان المرأة اليوم: لا تبالغي بردات فعلك مع عائلتك كوني هادئة بعيداً عن النكد.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: حاول أن تتصرف بلطف مع زملاء العمل.

حاول أن تتصرف بلطف مع زملاء العمل. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: لا تبالغ بالاهتمام بشريكك حياتك كن متوازن.

لا تبالغ بالاهتمام بشريكك حياتك كن متوازن. حظ برج الأسد اليوم صحياً: تشعر بآلام واوجاع في الظهر حاول أن تمارس رياضة السباحة.

تشعر بآلام واوجاع في الظهر حاول أن تمارس رياضة السباحة. برج الأسد الرجل اليوم: لا تنسى أن تلتزم بفيتاميناتك بشكل يومي ولا تهمل عائلتك.

لا تنسى أن تلتزم بفيتاميناتك بشكل يومي ولا تهمل عائلتك. برج الأسد المرأة اليوم: أنتِ اليوم متألقة لكن لا تنسي أن تهتمي بمكن حولك.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: تعاني من مشكلة مع مديرك حاول أن تحلها بهدوء.

تعاني من مشكلة مع مديرك حاول أن تحلها بهدوء. برج العذراء اليوم عاطفياً: لا تنسى أن تهتم بشريكك خصوصاً في الصباح.

لا تنسى أن تهتم بشريكك خصوصاً في الصباح. برج العذراء اليوم صحياً: التزم بنظام غذائي صحي لأنك تعاني من ارتفاع الكلوسترول.

التزم بنظام غذائي صحي لأنك تعاني من ارتفاع الكلوسترول. برج العذراء الرجل اليوم: اهتم بلياقتك وأناقتك فأنت مهمل نفسك بشكل كبير.

اهتم بلياقتك وأناقتك فأنت مهمل نفسك بشكل كبير. برج العذراء المرأة اليوم: أنتِ مميزة ومتألقة كالعادة.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا تكثر من النميمة والغيبة ابتعد عنها حتى لا تقع بالفخ.

لا تكثر من النميمة والغيبة ابتعد عنها حتى لا تقع بالفخ. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: عاطفتك هذه الفترة قوية وحساس جداً مما يشعر شريكك من الشعور بالخوف منك.

عاطفتك هذه الفترة قوية وحساس جداً مما يشعر شريكك من الشعور بالخوف منك. حظ برج الميزان اليوم صحياً: حاول أن تلتزم بتناول وجبة الإفطار.

حاول أن تلتزم بتناول وجبة الإفطار. برج الميزان الرجل اليوم: أنت اليوم شخص أنيق ولديك اجتماع مهم حاول أن تكون لبق.

أنت اليوم شخص أنيق ولديك اجتماع مهم حاول أن تكون لبق. برج الميزان المرأة اليوم: تشعرين بالحيرة من أمر يهمك حاولي أن تستشير عائلتك.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: لا تتأخر في الصباح كن ملتزم باوقات الدوام.

لا تتأخر في الصباح كن ملتزم باوقات الدوام. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: كن لطيف مع شريكك لا تشعره بعدم الاهتمام.

كن لطيف مع شريكك لا تشعره بعدم الاهتمام. حظ برج العقرب اليوم صحياً: دوخة منذ الصباح الباكر حاول أن تفحص الضغط.

دوخة منذ الصباح الباكر حاول أن تفحص الضغط. برج العقرب الرجل اليوم: حاول أن تكثر من الامتنان في حياتك وعيش اللحظة.

حاول أن تكثر من الامتنان في حياتك وعيش اللحظة. برج العقرب المرأة اليوم: أنتِ تفكرين بعمل رحلة مع أصدقائك حاول أن تخططي بدقة.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: لا تهاجم زملائك في العمل يجب ان تكون محترم مع الجميع.

لا تهاجم زملائك في العمل يجب ان تكون محترم مع الجميع. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تشعر بالوحدة وتبحث عن شريك لتغيير حياتك.

تشعر بالوحدة وتبحث عن شريك لتغيير حياتك. حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول أن لا تتناول الكربوهيدرات بشكل يومي كن متوازن يا عزيزي القوس.

حاول أن لا تتناول الكربوهيدرات بشكل يومي كن متوازن يا عزيزي القوس. برج القوس الرجل اليوم: أنت اليوم متوتر حاول أن تهدأ وابتعد عن ضجيج الحياة.

أنت اليوم متوتر حاول أن تهدأ وابتعد عن ضجيج الحياة. برج القوس المرأة اليوم: تشعرين بالحيرة من أمر يتعلق بحياتك حاولي استشارة المقربيين.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً:

حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:

حظ برج الجدي اليوم صحياً:

برج الجدي الرجل اليوم:

برج الجدي المرأة اليوم:

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً:

حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:

حظ برج الدلو اليوم صحياً:

برج الدلو الرجل اليوم:

برج الدلو المرأة اليوم:

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : تشعر بالضياع والتعب حاول أن تأخذ إجازة من عملك للراحة.

: تشعر بالضياع والتعب حاول أن تأخذ إجازة من عملك للراحة. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تفكر بعمل عشاء رومانسي لشريك حياتك حاول أن تكون هادىء.

تفكر بعمل عشاء رومانسي لشريك حياتك حاول أن تكون هادىء. حظ برج الحوت اليوم صحياً: تشعر بالصداع الشديد حاول أن تكثر من شرب الماء.

تشعر بالصداع الشديد حاول أن تكثر من شرب الماء. برج الحوت الرجل اليوم: تشعر بالضياع بسبب أمر ما.

تشعر بالضياع بسبب أمر ما. برج الحوت المرأة اليوم:

توقعات الأبراج 2022 من ماغي فرح