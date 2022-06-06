اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7 حزيران/يونيو 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 7 حزيران/يونيو 2022:

حظك اليوم الثلاثاء 7 حزيران/يونيو 2022‎‎ على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حاول أن تلتزم بأوقات الدوام لأنه الأعين عليك هذه الفترة.

حاول أن تلتزم بأوقات الدوام لأنه الأعين عليك هذه الفترة. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: حاول أن تهتم بشريكك فهو بحاجة لك.

حاول أن تهتم بشريكك فهو بحاجة لك. حظ برج الحمل اليوم صحياً: لا تهمل صحتك حاول أن تتناول أطعمة صحية.

لا تهمل صحتك حاول أن تتناول أطعمة صحية. برج الحمل الرجل اليوم: تشعر بعدم الراحة من أصدقائك حاول الانتباه.

تشعر بعدم الراحة من أصدقائك حاول الانتباه. برج الحمل المرأة اليوم: لا تنسي أن تهتمي ببشرتك فأنت تعانين من البثور.

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: حاول أن تتعاون مع زملائك في العمل.

حاول أن تتعاون مع زملائك في العمل. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: كن لطيف مع شريكك فهو بحاجة لك.

كن لطيف مع شريكك فهو بحاجة لك. حظ برج الثور اليوم صحياً: ابتعد عن الحلويات قدر المستطاع خصوصاً في هذه الفترة.

ابتعد عن الحلويات قدر المستطاع خصوصاً في هذه الفترة. برج الثور الرجل اليوم: لا تبالغ في الحزن حاول ان تخرج مع أصدقائك.

لا تبالغ في الحزن حاول ان تخرج مع أصدقائك. برج الثور المرأة اليوم: أنتِ اليوم تفضلين الجلوس في المنزل.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: تشعر بعدم الرغبة في الذهاب إلى العمل حاول أن تأخذ إجازة.

تشعر بعدم الرغبة في الذهاب إلى العمل حاول أن تأخذ إجازة. برج الجوزاء اليوم عاطفياً: لا تبالغ في الاهتمام بشريكك وأهله كن متوازن.

لا تبالغ في الاهتمام بشريكك وأهله كن متوازن. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تشعر بآلام في الظهر والرقبة حاول ممارسة رياضة المشي.

تشعر بآلام في الظهر والرقبة حاول ممارسة رياضة المشي. برج الجوزاء الرجل اليوم: تشعر بعدم الراحة من شخص قريب لك حاول أن تراقبه هذه الفترة.

تشعر بعدم الراحة من شخص قريب لك حاول أن تراقبه هذه الفترة. برج الجوزاء المرأة اليوم: أنتِ محور الحديث في العمل والمنزل حاولي أن تعرفي سلبياتك.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: اليوم بعد إجازة طويلة من العمل ترجع براحة وطاقة إيجابية.

اليوم بعد إجازة طويلة من العمل ترجع براحة وطاقة إيجابية. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تشعر باضطراب وتوتر من تصرفات شريكك.

تشعر باضطراب وتوتر من تصرفات شريكك. حظ برج السرطان اليوم صحياً: أنت اليوم تعاني من مغص من البرد حاول أن تشرب ميرمية.

أنت اليوم تعاني من مغص من البرد حاول أن تشرب ميرمية. برج السرطان الرجل اليوم: أنت اليوم تشعر بالسعادة من انجازاتك حاول أن تحافظ على انجازاتك.

أنت اليوم تشعر بالسعادة من انجازاتك حاول أن تحافظ على انجازاتك. برج السرطان المرأة اليوم: تسطعين أن تغيرين من شكلك؟ حاول تخفيف وزنك هذه الفترة.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: لا تبالغ في اللطف مع زميلك لأنه غير لبق معك.

لا تبالغ في اللطف مع زميلك لأنه غير لبق معك. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: حاول أن تهتم بشريكك فهو يدخل حالة اكتئاب.

حاول أن تهتم بشريكك فهو يدخل حالة اكتئاب. حظ برج الأسد اليوم صحياً: التزم بالصيام المتقطع ولا تنسى شرب الماء بكثرة حتى لا يتضرر جسمك.

التزم بالصيام المتقطع ولا تنسى شرب الماء بكثرة حتى لا يتضرر جسمك. برج الأسد الرجل اليوم: أنت تشعر بعدم الراحة من شخص قريب لك حاول أن تنتبه لعلاقتكم.

أنت تشعر بعدم الراحة من شخص قريب لك حاول أن تنتبه لعلاقتكم. برج الأسد المرأة اليوم: تشعرين بالفخر والاعتزاز بنفسك حاولي أن تشتغلي أكثر على نفسك.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: لا تتهور وتترك عملك إلا عندما تجد غيره.

لا تتهور وتترك عملك إلا عندما تجد غيره. برج العذراء اليوم عاطفياً: تشعر بالوحده شريكك لا يهتم بك.

تشعر بالوحده شريكك لا يهتم بك. برج العذراء اليوم صحياً: أكثر من تناول الألياف فهي تشعرك بالشبع.

أكثر من تناول الألياف فهي تشعرك بالشبع. برج العذراء الرجل اليوم: أكثر من أخذ الدورات لتطوير نفسك.

أكثر من أخذ الدورات لتطوير نفسك. برج العذراء المرأة اليوم: أنتِ متألقة لكن لا تبالغي في ارتداء الكعب العالي.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تشعر بعدم الراحة من زميلك حاول أن تختصر التواصل معه إلا في العمل.

تشعر بعدم الراحة من زميلك حاول أن تختصر التواصل معه إلا في العمل. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: لا تتردد في بوح مشاعرك للشريك حاول أن تكون صريح.

لا تتردد في بوح مشاعرك للشريك حاول أن تكون صريح. حظ برج الميزان اليوم صحياً: تشعر بأوجاع في المفاصل لذلك كن ملتزم في رياضة المشي.

تشعر بأوجاع في المفاصل لذلك كن ملتزم في رياضة المشي. برج الميزان الرجل اليوم: لا تتخذ قرارات سريعة بخصوص الحياة العائلة اهدأ.

لا تتخذ قرارات سريعة بخصوص الحياة العائلة اهدأ. برج الميزان المرأة اليوم: لا تنسي أن تضعي واقي الشمس بشرتك بحاجة إلى رعاية وعناية.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: التزم بأوقا دوامك وحاول أن لا تتأخر.

التزم بأوقا دوامك وحاول أن لا تتأخر. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تشعر بالاضطراب جراء سوء علاقتك مع الشريك.

تشعر بالاضطراب جراء سوء علاقتك مع الشريك. حظ برج العقرب اليوم صحياً: أكثر من تناول الفلفل الحلو فهو يعالج الحساسية.

أكثر من تناول الفلفل الحلو فهو يعالج الحساسية. برج العقرب الرجل اليوم: لماذا تكثر من الشكوى لكل من حولك؟ حاول أن تكون إيجابي.

لماذا تكثر من الشكوى لكل من حولك؟ حاول أن تكون إيجابي. برج العقرب المرأة اليوم: تشعرين بعدم الراحة من صديقتك المقربة حاولي ان تنتبهي لتصرفاتها.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: حاول أن تكون إيجابي في مكان عملك.

حاول أن تكون إيجابي في مكان عملك. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تشعر بعدم الراحة من تصرفات شريكك.

تشعر بعدم الراحة من تصرفات شريكك. حظ برج القوس اليوم صحياً: أنت تشعر بالدوخة منذ يومين حاول أن تذهب غلى طبيب للاطمئنان على صحتك.

أنت تشعر بالدوخة منذ يومين حاول أن تذهب غلى طبيب للاطمئنان على صحتك. برج القوس الرجل اليوم: لا تنسى أن تهتم بعائلتك فأنت أناني.

لا تنسى أن تهتم بعائلتك فأنت أناني. برج القوس المرأة اليوم: تشعرين بالسعادة منذ الصباح الباكر فالأمور كلها لصالحك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: كن متعاون مع فريق عملك ولا تنسى أن تلتزم باوقات الدوام.

كن متعاون مع فريق عملك ولا تنسى أن تلتزم باوقات الدوام. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: هناك مشاكل مع أهل الشريك حاول حلها بهدوء.

هناك مشاكل مع أهل الشريك حاول حلها بهدوء. حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا تتردد في زيارة طبيب للتأكد من وضعك.

لا تتردد في زيارة طبيب للتأكد من وضعك. برج الجدي الرجل اليوم: أنت تشعر بالملل وتفكر بالذهاب إلى مطعم مع اصدقائك.

أنت تشعر بالملل وتفكر بالذهاب إلى مطعم مع اصدقائك. برج الجدي المرأة اليوم: قد تشعرين ببعض من الملل حاولي أن تفكرين بالتغيير.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: لا تبالغ في ردات فعلك السلبية مع مديرك انتبه.

لا تبالغ في ردات فعلك السلبية مع مديرك انتبه. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: يوجد مشكلة مع شريكك وستنتهي بالانفصال.

يوجد مشكلة مع شريكك وستنتهي بالانفصال. حظ برج الدلو اليوم صحياً: خفف من تناول الفواكة الصيفية لأنها تحتوي على السكر.

خفف من تناول الفواكة الصيفية لأنها تحتوي على السكر. برج الدلو الرجل اليوم: لا يغرك المظاهر حاول أن تركز على تصرفات من حولك.

لا يغرك المظاهر حاول أن تركز على تصرفات من حولك. برج الدلو المرأة اليوم: تشعرين بعدم الراحة من تصرفات عائلتك حاول أن تهدأ ولا تستعجل بالحكم عليهم.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : حاول أن تركز على عملك وابتعد عن الاشخاص الثرثارين.

: حاول أن تركز على عملك وابتعد عن الاشخاص الثرثارين. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تشعر بالسعادة لأنك اليوم سوف ترى شريكك تشعر بالاشتياق إليه.

تشعر بالسعادة لأنك اليوم سوف ترى شريكك تشعر بالاشتياق إليه. حظ برج الحوت اليوم صحياً: لا تبالغ بتناول الأعشاب كن متوازن في كل شيء.

لا تبالغ بتناول الأعشاب كن متوازن في كل شيء. برج الحوت الرجل اليوم: تشعر بعدم الراحة من تصرفات زملائك واصدقائك ابتعد عنهم قليلاً.

تشعر بعدم الراحة من تصرفات زملائك واصدقائك ابتعد عنهم قليلاً. برج الحوت المرأة اليوم: أنتِ اليوم مليئة بالطاقة الإيجابية وتفكرين بمشروع جديد مهم لكِ.

توقعات الأبراج 2022 من ماغي فرح