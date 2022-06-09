اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 10 حزيران/يونيو 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 10 حزيران/يونيو 2022:

حظك اليوم الجمعة 10 حزيران/يونيو 2022‎‎ على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: لا تقارن نفسك بزملائك حاول أن تركز على نفسك فقط.

لا تقارن نفسك بزملائك حاول أن تركز على نفسك فقط. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: أنت شخص عاطفي ورومانسي وتبحث عن شريك.

أنت شخص عاطفي ورومانسي وتبحث عن شريك. حظ برج الحمل اليوم صحياً: لا تبالغ في تناول الأطعمة الحارة ابتعد عنها قدر المستطاع.

لا تبالغ في تناول الأطعمة الحارة ابتعد عنها قدر المستطاع. برج الحمل الرجل اليوم: تشعر باضطرابات نفسية واكتئاب شديد.

تشعر باضطرابات نفسية واكتئاب شديد. برج الحمل المرأة اليوم: لا تهملين نفسك وحاولي الالتزام بنظام غذائي صحي.

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: أنت تشعرر بالملل من مكان عملك حاول أن تأخذ إجازة من عملك.

أنت تشعرر بالملل من مكان عملك حاول أن تأخذ إجازة من عملك. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: لا تهتم بتصرفات شريكك في هذه الفترة حاول أن تتجنب التحدث معه.

لا تهتم بتصرفات شريكك في هذه الفترة حاول أن تتجنب التحدث معه. حظ برج الثور اليوم صحياً: التزم بنظام غذائي صحي لتخفيف وزنك.

التزم بنظام غذائي صحي لتخفيف وزنك. برج الثور الرجل اليوم: تشعر بعدم الراحة من شخص قريب لك.

تشعر بعدم الراحة من شخص قريب لك. برج الثور المرأة اليوم: أنتِ اليوم متألقة وتهتمين بأناقتك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: حاول أن تأخذ إجازة من مكان عملك لفترة قصيرة.

حاول أن تأخذ إجازة من مكان عملك لفترة قصيرة. برج الجوزاء اليوم عاطفياً: اليوم لديك عشاء رومانسي حاول أن تتألق.

اليوم لديك عشاء رومانسي حاول أن تتألق. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تشعر بحرقة في المعدة استشر طبيبك.

تشعر بحرقة في المعدة استشر طبيبك. برج الجوزاء الرجل اليوم: حان الوقت للتغيير والتعرف على ذاتك أكثر.

حان الوقت للتغيير والتعرف على ذاتك أكثر. برج الجوزاء المرأة اليوم: أنت تفكرين بالذهاب إلى رحلة مع عائلتك لتغيير جو.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تحاول أن تتفهم زملائك قدر المستطاع، ركز على أهدافك.

تحاول أن تتفهم زملائك قدر المستطاع، ركز على أهدافك. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: حان الوقت للتفرغ لشريكك فأنت لا تهتم به نهائياً.

حان الوقت للتفرغ لشريكك فأنت لا تهتم به نهائياً. حظ برج السرطان اليوم صحياً: تعاني من القولون حاول تجنب البقوليات.

تعاني من القولون حاول تجنب البقوليات. برج السرطان الرجل اليوم: تحاول اليوم بالتخطيط لرحلة مع زملائك في العمل.

تحاول اليوم بالتخطيط لرحلة مع زملائك في العمل. برج السرطان المرأة اليوم: أنت اليوم تشعرين بالسعادة والراحة.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: لا تجادل مديرك حاول أن تحترمه.

لا تجادل مديرك حاول أن تحترمه. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: موقف بسيط مع شريكك يسبب الانفصال.

موقف بسيط مع شريكك يسبب الانفصال. حظ برج الأسد اليوم صحياً: انتبه أكثر لصحتك واشرب الماء بكثرة.

انتبه أكثر لصحتك واشرب الماء بكثرة. برج الأسد الرجل اليوم: أنت اليوم تبالغ في ردات فعلك السيئة.

أنت اليوم تبالغ في ردات فعلك السيئة. برج الأسد المرأة اليوم: حاولي أن لا تبالغي بالتسوق واقتصدي أموالك.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: اليوم تقرر أن تتعامل مع جميع زملاء العمل باحترام، حاول أن تبقى هكذا.

اليوم تقرر أن تتعامل مع جميع زملاء العمل باحترام، حاول أن تبقى هكذا. برج العذراء اليوم عاطفياً: تشعربعدم الراحة مؤخراً وكانه شريكك يخونك.

تشعربعدم الراحة مؤخراً وكانه شريكك يخونك. برج العذراء اليوم صحياً: تحتاج الراحة وتناول الأعشاب لتحسين وضعك الصحي.

تحتاج الراحة وتناول الأعشاب لتحسين وضعك الصحي. برج العذراء الرجل اليوم: أنت مضطرب حاول أن تبقى في المنزل لمشاهدة التلفاز.

أنت مضطرب حاول أن تبقى في المنزل لمشاهدة التلفاز. برج العذراء المرأة اليوم: تفكرين أن تقضي يومك بالمطبخ لعمل أكلات إيطالية لذيذة.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: حاول أن تسيطر على نفسك اتجاه الزملاء السلبيين.

حاول أن تسيطر على نفسك اتجاه الزملاء السلبيين. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: لا تجادل شريكك في أمور عائلته حاول أن لا تتدخل.

لا تجادل شريكك في أمور عائلته حاول أن لا تتدخل. حظ برج الميزان اليوم صحياً: اليوم تبدأ بوجبة إفطار صحية.

اليوم تبدأ بوجبة إفطار صحية. برج الميزان الرجل اليوم: حاول أن تهتم بتناول الخضار والفواكة وابتعد ع الأكل الجاهز، صحتك اولويتك.

حاول أن تهتم بتناول الخضار والفواكة وابتعد ع الأكل الجاهز، صحتك اولويتك. برج الميزان المرأة اليوم: تشعرين بالانزعاج من أشخاص قريبيين في حياتك ابتعدي عنهم.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: حاول أن تكون إيجابي ولا تتحدث مع الزملاء السلبيين.

حاول أن تكون إيجابي ولا تتحدث مع الزملاء السلبيين. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تشعر بالانزعاج من أهل شريكك حاول أن تتجاهلهم.

تشعر بالانزعاج من أهل شريكك حاول أن تتجاهلهم. حظ برج العقرب اليوم صحياً: الكافيين يؤثر على جودة النوم حاول أن تتجنبه.

الكافيين يؤثر على جودة النوم حاول أن تتجنبه. برج العقرب الرجل اليوم: تشعر بتعب وغرهاق عام حاول تغيير نظام حياتك.

تشعر بتعب وغرهاق عام حاول تغيير نظام حياتك. برج العقرب المرأة اليوم: أنت تفكرين بعمل خطط جديدة وأهداف.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تبحث عن عمل جديد حاول أن لا تستعجل.

تبحث عن عمل جديد حاول أن لا تستعجل. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تشعر بالاهتمام والحب اتجاه شريكك.

تشعر بالاهتمام والحب اتجاه شريكك. حظ برج القوس اليوم صحياً: أنت اليوم تشعر بصداع ورشح افحص كورونا للاطمئنان عن نفسك.

أنت اليوم تشعر بصداع ورشح افحص كورونا للاطمئنان عن نفسك. برج القوس الرجل اليوم: أنت شخص حساس وهذه الصفة سوف تتعبك كثيراً.

أنت شخص حساس وهذه الصفة سوف تتعبك كثيراً. برج القوس المرأة اليوم: تفكرين اليوم بعمل مفاجأة لعائلتك حاولي أن تخططي بذكاء.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تفكر بعمل مشروع خاص لك.

تفكر بعمل مشروع خاص لك. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: أنت حساس وشريكك ينزعج من حساسيتك.

أنت حساس وشريكك ينزعج من حساسيتك. حظ برج الجدي اليوم صحياً: تعاني من أعراض كورونا حاول أن تلتزم المنزل لمدة 5 أيام.

تعاني من أعراض كورونا حاول أن تلتزم المنزل لمدة 5 أيام. برج الجدي الرجل اليوم: تشعر بالتوتر من اصدقائك ابتعد عنهم.

تشعر بالتوتر من اصدقائك ابتعد عنهم. برج الجدي المرأة اليوم: أنتِ تفكرين بشراء منزل وسوف تنشغليين في فصل الصيف.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: سوف تقع في الفخ بسبب النميمة والغيبة انتبه.

سوف تقع في الفخ بسبب النميمة والغيبة انتبه. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تشعر بالوحدة وعدم الاهتمام.

تشعر بالوحدة وعدم الاهتمام. حظ برج الدلو اليوم صحياً: انت لا تهتم بصحتك حاول عمل برنامج غذائي.

انت لا تهتم بصحتك حاول عمل برنامج غذائي. برج الدلو الرجل اليوم: لا تبالغ في الاهتمام بأصدقائك.

لا تبالغ في الاهتمام بأصدقائك. برج الدلو المرأة اليوم: أنتِ طموحة وتفكرين بالبدء بالدراسات العليا.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : تشعر بالضياع في مكان العمل حاول ترتيب افكارك.

: تشعر بالضياع في مكان العمل حاول ترتيب افكارك. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: علاقتكم عادية ولا يوجد جديد في حياتكم.

علاقتكم عادية ولا يوجد جديد في حياتكم. حظ برج الحوت اليوم صحياً: حاول أن تبتعد عن الحلويات لأنها تسبب زيادة في الوزن.

حاول أن تبتعد عن الحلويات لأنها تسبب زيادة في الوزن. برج الحوت الرجل اليوم: أنت شخص متهور فكر قليلاً قبل البدء بأي عمل.

أنت شخص متهور فكر قليلاً قبل البدء بأي عمل. برج الحوت المرأة اليوم: تشعرين بالحيرة من أمر ما استشيري المقربين لديك.

توقعات الأبراج 2022 من ماغي فرح