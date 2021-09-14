حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر 2021

برج العذراء المرأة اليوم: عزيزتي برج العذراء التخلى عن بعض الآراء والمبادئ من أجل الحبيب، تزيدك ولا تنتقص منك، فاستمر فى العطاء. التواجد الدائم بقرب الحبيب فى لحظات ضعفه يزيد من شعوره بأهميته عندك.