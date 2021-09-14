حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر 2021:
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل اليوم حاول أن تصل إلى نتائج واضحة ولكن بعيداً عن الالتباس والمشكلات واعمل بصمت دون ازعاج.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل إن بعض التنازلات تؤسس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق ومستقر
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: يا عزيزي الحمل أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك
- برج الحمل الرجل اليوم: يا عزيزي برج الحمل،طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك.
- برج الحمل المرأة اليوم: عزيزي برج الحمل، لا تيأس انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: يا عزيزي برج الثورتنهال عليك الأخبار الجميلة، ما يساعدك على تثبيت عرى علاقتك بالشريك بما يتناسب مع أهدافكما
- حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثور البحث عن المتاعب يرهق أعصابك، إحذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهو قد يحمل الكثير من المصاعب
- برج الثور الرجل اليوم:يا عزيزي برج الثور تمر بيوم مليء بالاختبارات، لكن النجاح سيكون حليفك مهما اشتدت الصعاب. تشعر بالسعادة اليوم فالحظوظ ترافقك على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك. قد تصاب ببعض الأمراض وتضطر إلى تناول بعض الأدوية.
- برج الثور المرأة اليوم: يا عزيزتي الثور انتبه في تصرفاتك فقد تلاحظ أن الناس حولك يتصرفون بجدية أكثر من المعتاد. ربما تقرر أن تبتعد عنهم وأن تختبئ في مكان لا يعرفونه، وقد تفكر في الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم مضحك بعد الظهيرة.
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي الجوزاء قد يجعلك هذا اليوم تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام ويعود بعدها التفاؤل المعهود والنجاح
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:استنتاجاتك الشخصية توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً بسببك، فبادر إلى تخليصه منه
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: أخلد إلى النوم باكراً، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك
- برج الجوزاء الرجل اليوم: تقرأ اليوم أفكار من حولك وتستطيع تفسير كل الأمور المعقدة والمفاهيم الصعبة بفضل استخدام مهاراتك المميزة والذكية.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: يا عزيزي برج الجوزاء تحاول حل أي مشكلة قد تقف في طريقك. ينصحك من حولك اليوم بالتفكير قبل اتخاذ أي قرار فأنصت إليهم.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يا عزيزي برج السرطان هذا اليوم لن يكون سيئاً بالنسبة إليك، بل بالعكس يجعل المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: يا عزيزي برج السرطان توقع قلقاً وشعوراً بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات تثير الدهشة
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: يا برج السرطان لا تغامر بوضعك الصحي على حساب بعض الأمور السطحية والسخيفة
- برج السرطان الرجل اليوم: أنت ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات.
- برج السرطان المرأة اليوم: يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة! حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. يجب أن تتعامل مع التقلبات غير المتوقعة بهدوء.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: الحظّ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية كبيرة وعلى دعم من أصحاب الشأن لم تكن تتوقعهما ويفرحانك كثيراً
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:لا تشعر بأي حب تجاه الشريك ولكنك تمضي في علاقتك به بسبب وضعه الصحي
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة
- برج الأسد الرجل اليوم: يا عزيزي صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.
- برج الأسد المرأة اليوم: يا عزيزتي الأسد يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يحذر هذا اليوم وأجواؤه الملبدة من التهور، لكن الحظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقاً جديدة ويحدث تحولاً في أهدافك
- برج العذراء اليوم عاطفياً:يسود الهدوء حياتك العاطفية ويساعدك على التغلّب على المشكلات العابرة والتخطيط لمستقبل أفضل
- برج العذراء اليوم صحياً: عند شعورك بأدنى ألم في صدرك، أترك كل شيء وتوجّه فوراً إلى الطبيب
- برج العذراء الرجل اليوم: أمامك العديد من الفرص الجديدة، ويمكنك تأسيس اتجاهات جديدة في مكان العمل. إذا أخذت أفكار الزملاء بجدية، سوف تتمكن من الوصول إلى نتائج خلاقة من المقترحات الكثيرة والمختلفة. التغييرات واردة أيضًا في حياتك الخاصة؛ استقبل الأشخاص الجدد بترحاب وسوف تلاحظ إمكانية تطوير الصداقات وهذا سوف يضيف إلى معارفك الحاليين.
-
برج العذراء المرأة اليوم: عزيزتي برج العذراء التخلى عن بعض الآراء والمبادئ من أجل الحبيب، تزيدك ولا تنتقص منك، فاستمر فى العطاء. التواجد الدائم بقرب الحبيب فى لحظات ضعفه يزيد من شعوره بأهميته عندك.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً:لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:تستخدم كل الوسائل لإبراز مواهبك أمام الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه، فتنجح في ذلك لا بل تتفوق
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتخفيف من العمل
-
برج الميزان الرجل اليوم: سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة.
- برج الميزان المرأة اليوم:لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: ركّز اهتمامك على عملك وعلاقتك بزملائك والمسؤولين لتحقّق التقدم المنشود وتنال الترقية التي تستحقها
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: يسيطر عليك قلق داخلي، تخلّص منه لتستقرّ أوضاعك ويتفهمك الحبيب وتنطلقات في رحلة العمر معاً
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: أبذل جهداً مضاعفاً حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد
- برج العقرب الرجل اليوم:أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك.
- برج العقرب المرأة اليوم:لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية! لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان!
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها لأن بعض الزملاء يتربصون بك شراً
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً:يعبّر لك أحد الأشخاص عن إعجابه بك وعن رغبته في الارتباط، وتبادله الشعور نفسه وتنشأ علاقة
-
حظك اليوم برج القوس صحياً: راقب ضغطك ودقات قلبك، وافحص نظرك، فالصداع شبه الدائم قد يكون سببه ضعف النظر
- برج القوس الرجل اليوم:ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة.
- برج القوس المرأة اليوم: تتغير اليوم حياتك الشخصية على نحو بسيط فقد حان الوقت الآن لأن تبدأ حياة عاطفية جديدة. تتميز باستعدادك للتغيير وعدم تمسكك بوضعك الحالي ولذلك ستجد أن حياتك ستتغير فيما بعد بشكل سريع.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:تشعر بالملل بسبب الروتين في حياتك المهنية، حاول إدخال بعض التعديلات للخروج منه
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:ينتظر الحبيب إشارة منك، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك الصادقة تجاهه
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول قد الإمكان الخروج في نزهات ورحلات تريح نفسيتك وأعصابك برفقة العائلة
- برج الجدي الرجل اليوم: تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم.
- برج الجدي المرأة اليوم:إذا كان لديك بعض المشاكل والصعوبات في حياتك الشخصية أو العاطفية فلا تتوقع أن تتحسن الأمور اليوم على الفور ولكن كن هادئا وتصرف بحكمة وإلا سيلاحظ من حولك انفعالك وعصبيتك. قد تفكر بطريقة سلبية في حل الأمور ولذلك لا تجلس بمفردك وستجد أن الانفعال أصبح أقل وأن الأمور تتحسن.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: يا عزيزي برج الدلو تفكّر جدياً في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريباً منه ويدللك
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:حاول أن تتخطى المشكلات التي تمرّ بها، ورفّه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة
- برج الدلو الرجل اليوم: يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا، فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.
- برج الدلو المرأة اليوم: يا عزيزتي برج الدلو حاليًا أنت قلق بعض الشيء وتميل إلى الانفعال عندما تسير الأمور على عكس رغبتك، أو عندما يخالفك الآخرون في الرأي. تحكم في نفسك، واستخدم طاقتك في شيء أكثر عقلانية من المواجهة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يا عزيزي برج الحوت لا تتوقع الكثير ولا تغامر ببدء مشاريع صعبة قد تكون نتائجها سلبية
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: وضعك العاطفي في تحسّن فلا تتذمر ولا تكن متشائماً وانظر إلى الحياة بأمل
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: تمر بيوم عصيب وتشنّج وانفعالات تتركك في حالة صحية غير مريحة تستمر أياماً
- برج الحوت المرأة اليوم: يا عزيزي برج الحوت حاول اليوم أن تقرأ بعض الكتب وأن تقوم ببعض البحوث فاليوم هو الأنسب على الإطلاق. تحب العمل والاجتهاد ولذلك ستجد سهولة في التعامل مع أي مهمة حتى لو كانت صعبة. من الأفضل اليوم أن تهتم بالأمور التي قد تحتاج وقتا وتركيزا.
- برج الحوت الرجل اليوم اليوم: عزيزي برج الحوت يجب أن تنتبه اليوم للأشخاص الذين يعيرونك انتباههم. قد تجد أنه من الصعب أن تتخذ أي قرار اليوم لأنك ستتعرض للعديد من المواقف المحرجة التي قد تصيبك بالذعر والخوف، ولكن إذا وجدت نفسك مضطرا لاتخاذ أي قرار فيجب أن تكون واثقا في حكمك على الأشياء وإلا سينتج عن هذا القرار نتائج وخيمة.
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 13 أيلول/ سبتمبر 2021
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 أيلول/ سبتمبر 2021
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)