حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2021

برج الميزان الرجل اليوم: لا تقحم نفسك بمشاكل العمل، ابتعد عن كثرة الكلام في العمل حتى لا تجد نفسك في مأزق، حاول أن تحسن علاقتك بأحد الأصدقاء بعد أن أزعجته بتصرفك سابقًا.