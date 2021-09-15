حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 15 أيلول/ سبتمبر 2021

برج الميزان الرجل اليوم: يوم هادئ يسمح لك بالراحة النفسية وبالاحساس بالطمأنينة خاصة على المستوى العاطفي،فيبدو كأنه مكافأة على القرار الذي اتخذته بمواجهة مشاكلك مع الشريك وانجاح علاقتك معه رغم ما تشعرين به أحياناً من الضغط وعدم الرضا عن الأوضاع.