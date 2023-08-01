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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2023

تاريخ النشر: 01 آب / أغسطس 2023 - 09:12
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2023
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2023

اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج  الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2023:

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2023

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

مهنياً: تواضع فهذا سيقرب الآخرين منك أكثر، وقد تكثر الواجبات المهنية فلا تجد الوقت الكافي لإنجازها.
عاطفياً: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجاباً على الصعيد والعاطفي، وتخطط مع الشريك لمشروع مهم.
صحياً: فكر ملياً في وضعك الصحي المتقلب، واختر العلاج المناسب بأسرع ما يمكن.

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

مهنياً: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجدداً، فتصادف مساعدة ثمينة جداً.
عاطفياً: تكون الأجواء العاطفية سلسة، وتحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك وتنشط التنقلات والاتصالات.
صحياً: نفسيتك المرتاحة تنعكس إيجاباً على صحتك، وهذا ما يلاحظه المقربون منك في الجلسات التي تجمعكم معاً.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

مهنياً: تركّز على مشروع معيّن وتهمل مشاريع أخرى التي قد تكون أكثر ربحاً.
عاطفياً: ترتاح برفقة الحبيب وتقضي معه أوقاتاً ممتعة، ولا شيء يلهيك عن الاهتمام به.
صحياً: أنت لا تصدق التألق الذي يلفت الأنظار بفضل الرياضية التي تهبك شيئاً أكثر من الجاذبية

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

مهنياً: عليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط حماستك تلافياً لأي انعكاسات سلبية وخصوصاً في مجال العمل.
عاطفياً: التعامل بإيجابية مع الشريك مفيد، ولو كنت مضطراً إلى تقديم بعض التنازلات.
صحياً: خفف على نفسك القيام ببعض الأعمال غير المجدية التي تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

مهنياً: تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة.
عاطفياً: تستشير الشريك في مسألة كانت تشغل بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها.
صحياً: لا تجير القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيرها لنفسك وحثهم على القيام بها.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

مهنياً: تدهش المحيطين بك وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دوراً في هذا المجال.
عاطفياً: قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب، وتجد دائماً الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة.
صحياً: لا تماطل ولا تسوّف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 أيلول - 22 أکتوبر

مهنياً: يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطوّرات الكبيرة.
عاطفياً: يتغيّر الوضع وتنتعش العواطف وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة.
صحياً: لا تخرج من المنزل بدون فطور، تناول شيئاً خفيفاً.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

مهنياً: قضية انسانية تتبنّاها أو تشارك أطرافاً كبيرة هدفًا تلاحقه، وتتحمس لمشروع وتسعى إليه وتؤدي دور المقنع والمؤثر في الآخرين.
عاطفياً: واجه من تحب بمشاعرك ولا تؤجل الموضوع أكثر من اللازم لأن المشاعر قد تخف.
صحياً: أنت تتمتع بإرادة صلبة وتقرر التخلص من الوزن الزائد ووضع حد لشراهتك المفرطة.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

مهنياً: تجنب الفوضى ومحاولة بعضهم زّجك في ورطة وحاول أنّ تتصرف بهدوء ولا تُعر أهمية لبعض الانتقادات.
عاطفياً: أوضاعك العاطفية تبدو جيدة، لا بل تستفيد من كل ما يحصل في هذه الأثناء.
صحياً: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجاباً على صحتك، وتبقيك في راحة.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

مهنياً: تنجز مشاريع مهمة تحقق لك أرباحاً جيدة ما يحسّن وضعك المهني والحصول على ترقية.
عاطفياً: تشعر بالإحباط تجاه معاملة الشريك لك، لكـن زيارة مـن أحد الأصدقاء تغير مزاجك وتريحك.
صحياً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

مهنياً: تصطدم بعمليات التسويف والتأخير، ما يثير غضبك ويجعلك تتطرف في مواقفك، حاذر لئلا يتفاقم نزاع يستفزك، وتقبّل بحكمة معاكسة قد تكون الأقوى.
عاطفياً: بعض العقبات تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، لا تستغل طيبته وحاول أن تسايره.
صحياً: كأنك غريب عما يحصل للناس جراء عدم الانتباه في تناول المأكولات كيفما كان، حذار.
 

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

مهنياً: قد تضطر الى السفر فجأة اليوم لإنهاء مشروع أو صفقة مهمة وربما تقبل على العمل بنشاط وترغب في البدء بتنفيذ أفكارك وخططك الجديدة.
عاطفياً:عليك أن تعيد حساباتك مع الشريك كي لا تحدث أخطاء مجدداً لا يمكن تصحيحها لاحقاً.
صحياً: الأعمال تبدو كثيرة جداً ومرهقة، تهدّد في بعض الأحيان أعصابك.

 توقعات الأبراج لعام 2023

توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023

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