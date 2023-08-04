اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 أغسطس/ آب 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك السبت 5 أغسطس/ آب 2023:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 أغسطس/ آب 2023

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

من الناحية المهنية تبحث عن عمل جديد لأنك غير مرتاح من عملك السابق ،سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة، لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية، أما عاطفياً حب جديد يدخل حياتك.

من الناحية الصحية حاول تجنب الأطعمة الحارة لأنها تسبب تهيج بالأمعاء، أما من الناحية المهنية سوف تواجه بعض الصعوبات في مكان العمل خصوصاً في هذه الفترة، عليك التركيز أكثر في المهام حتى لا تمنح بعض الأشخاص الحاقدين بأن يستغلوا هذه الأخطاء من أجل توريطك مع المدير، أما من الناحية العاطفية شريك حياتك يشعر بالغضب الشديد منك بسبب اهمالك له في الفترة الماضية بشكل كبير، عليك تعويضه وتحسين علاقتك به مثلاً تغزل فيه، قل له قول رومانسي، اشتري له هدية لو كانت بسيطة.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

من الناحية الصحية تفضل أن تلتزم بنظام غذائي صحي وجديد، أما من الناحية المهنية عليك أن تحسم الكثير من الأمور في مكان العمل، وهناك الكثير من القرارات التي بحاجة للحسم من طرفك، وسوف تتلقى بعض العروض المهمة في مجال تطوير عملك، انتبه من التسرع باتخاذ اي قرار، قد تتلقى عرض وظيفي مهم لمنصب لطالما حلمت به، هذا العمل يدر عليك مردود مادي مميز.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

من الناحية الصحية تفضل أن تكثر من الأسماك واللحوم لأنك تريد خسارة الوزن، أما من الناحية المهنية ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر، أما من الناحية العاطفية وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

من الناحية الصحية تجنب الكافيين لأنك تعاني من قلة النوم، من الناحية المهنية إن الأوضاع في مكان العمل متوترة وغير مستقرة، وتثار بعض البلبلة بسبب قرارات جديدة، أنت بعيد عن هذه القرارات لذلك حاول ان لا تجعل نفسك طرفًا في المشاكل والبلبة واسترخي وركز في عملك فقط، الاحاديث تتناقل وقد تؤخذ اي كلمة لك ضدك وتؤثر على مسارك في مكان العمل، أما من الناحية العاطفية عليك ان تهتم بشريك حياتك على الأقل عبر المسجات أو تلفونات حتى لا تخسره.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

من الناحية الصحية حاول تجنب الأطعمة الدسمة لأنك تعاني من ارتفاع في الكولسترول، أما من الناحية المهنية الأشخاص المهمون في حياتك يراقبون ويتابعون مشروعاتك المهنية والشخصية. عليك يا عزيزي الاستفادة من هذا التأثير والتزم بالمهمة بثقة! اقترح آرائك ووجهة نظرك بأسلوب مُقنع، لكن في ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة الغرور لن يساعد الرصانة قد تشارك بفاعلية في تحقيق النتائج.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 أيلول - 22 أکتوبر

من الناحية الصحية مارس الرياضة يا عزيزي وابدأ من اليوم، أما من الناحية المهنية يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك، وإن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك بل على العكس كن يقظًا فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

من الناحية الصحية تفكر بعمل دايت قاسي لأنك تعاني من زيادة في الوزن،على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن، حدد يا عزيزي مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء خاصة مع الطقس الحار لأنك تعاني من جفاف، أما من الناحية المهنية لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، من الناحية العاطفية أنت والشريك تخططان لعمل رحلة حول الطبيعة.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

من الناحية الصحية تفضل عمل برنامج جديد ملىء بالبروتين، يا عزيزي ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

من الناحية الصحية احرص على تناول الفواكة والخضار، أما من الناحية المهنية كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه ولا أهمية للمشكلات التي تواجهها، احرص يا عزيزي في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية، تخلص مما يشغلك يوميًا ولا يريحك منذ زمن.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

من الناحية الصحية تفكر بعمل دايت لأنك تعاني من الوزن الزائد، أما من الناحية المهنية لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس.

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