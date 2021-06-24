حقن الابيدورال أثناء الولادة..اعرفي السلبيات والايجابيات

بجانب رحلة الحمل، تعد الولادة وخاصة الطبيعية من أبرز المخاوف التي تواجهها كل أم، إذ دائما ما ترتبط الولادة الطبيعية بما تسببه من ألم شديد وغيره، إلا أنه على عكس الفترات السابقة، أصبحت الولادة بدون ألم أو ذا أقل قدر ممكن من الألم، خياراً متاحاً حالياً بفضل التقدم العلمي.

إذ أصبحت حقن الابيدورال أو فوق الجافية بمثابة هدية للحامل في يوم الولادة بفضل ما تمنحه من راحة وتسكين للألم، ولكن هل هي فعلا إيجابية بنسبة 100 % وخالية من السلبيات؟ نجيبك في السطور التالية:

1. كيف تعمل حقنة الابيدورال؟

تعطى حقنة الابيدورال في جزء معين في أسفل الظهر لتمنع الألم مؤقتاً من الخصر إلى أسفل، ويتم تنفيذ هذه الخطوة على مرحلتين، تعتمد المرحلة الأولى على حقن مخدر موضعي في الجلد لتخدير المنطقة كلياً، ثم يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال حقن إبرة الابيدورال في مساحة فوق الجافية، وهي المساحة بين العظام والعمود الفقري.

وتتضمن الابرة أنبوب بلاستيكي رفيع جداً يتم تركه في المنطقة عند سحب الابرة، ويكون هذا الانبوب ممتداً من داخل منطقة فوق الجافية إلى خارج الجسم ويستخدمه الطبيب المختص عند الحاجة إلى مسكن.

2. الايجابيات

أبرز المزايا لحقن الابيدورال هي القضاء على آلام المخاض في أغلب الأحيان وتعزيز حصول السيدات على تجربة ولادة إيجابية.

حتى الآن، ثبت أنها آمنة لكل من اللأم والرضيع.

تضفي حالة من الاسترخاء والراحة مع حالة تأهب وحضور كاملة في آن واحد.

تساعد في تقليل انزعاج وتعب المخاض بسبب الدفع، بجانب تقليل فرص حدوث مضاعفات ما بعد الولادة.

يمكنها أن تساعد أيضاً في حالات الولادة القيصرية الطارئة، إذ تساعد في إدارة الألم.

3. السلبيات

قد تضطر الحامل إلى وضع قسطرة في المثانة بعد الخضوع لإبرة الابيدورال، لأنها تساهم في فقدان التحكم في المثانة.

قد تساهم في زيادة وقت المخاض على عكس الطبيعي، وأحياناً ما يتم اللجوء لحقن الأوكسايتوسين لحث المخاض والانقباضات.

قد يحدث في بعض الأحيان انخفاضاً في ضغط الدم، مما يعني الحاجة إلى توفير الاكسجين ومراقبة ضغط الأم عن كثب.

تعزز فرصة الإصابة بالحمى، وذلك عامل محفوف بالمخاطر لأنه يثير الحيرة بشأن ما إذا كانت الحمى مرتبطة بالابيدورال أم ناتجة عن عدوى وتتطلب تدخل مختلف، ولذلك، يوصى بمنح المضادات الحيوية لعدم وجود طريقة للتأكد من سبب الحمي.

تصعب معرفة الأم متى يجب الدفع وبأي مدى لأن المنطقة بأكملها تكون مخدرة، لذلك يكون اعتماد الأم أكبر على فريق الأطباء الموجود.

يجب التزام الفراش بمجرد حقن الابيدورال لأن الأم تكون فاقدة السيطرة على الجزء السفلي من الجسم.

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