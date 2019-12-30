حلويات بسيطة: كيكة الجزر والجوز

كيكة الجزر والجوز من أكثر أنواع الكيك شهرة حيث يعتبر الجزر من أهمّ المقادير التي تدخل في تحضيرها، ويلعب دوراً مهماً في تماسك نسيج الكيكة، إذ إنّها تتميّز بالليونة والكثافة في الوقت ذاته وسهولة التحضير.

مقادير كيكة الجزر والجوز

- ثلاث بيضات مخفوقات.

- كوب من السكر البني.

- كوب من الزيت النباتي.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

- كوبان من الجزر المبشور.

- كوبان من الدقيق.

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- نصف كوب من الجوز المبشور.

- ملعقتان صغيرتان من الباكينج باودر.

- طحينية لدهن القالب.

طريقة تحضير كيكة الجزر والجوز

- أولاً انخل الطحين والباكينج باودر والقرفة جيّداً.

- ثم أضيفي كلاً من السكر، والفانيلا، والجزر المبشور، والجوز المبشور، والزيت النباتي، والبيض.

- ثم قلب المقادير جيداً حتى تتجانس تماماً.

- ثم ادهن قاع وأطراف القالب بالطحينية جيداً.

- ثم اسكب الخليط فيه.

- أدخل القالب إلى فرن مسخن، واتركه لمدّة ساعة وربع تقريباً، وذلك حتى ينضج تماماً.

- اترك الكيك حتى يبرد، وقطعيه ورتّبيه في طبق التقديم يمكنك تناوله مع كوب من الشاي أو القهوة، وصحتين وعافية.

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