ثدي الرجال: الأسباب، وطرق طبيعية للعلاج!
بالرغم من أن هذه المشكلة ليست خطيرة، إلا أنها تشكل الإحراج لدى الرجال (shutterstock.com)
التثدي لدى الرجال (Gynecomastia) عبارة عن مشكلة تحدث عندما تتورم أنسجة الثدي وتصبح ممتلئة، لتشكل حرجاً وازعاجاً للرجال، ولكن هل يمكن التخلص منها بطرق طبيعية؟
أسباب تثدي الرجال
تحدث مشكلة التثدي لدى الرجال نتيجة عدم توازن مستويات الهرمونات في الجسم، وقد تؤثر هذه المشكلة على ثدي واحد أو كلاهما.
طرق طبيعية لعلاج تثدي الرجال
بالرغم من أن هذه المشكلة ليست خطيرة، إلا أنها تشكل الإحراج لدى الرجال، لذا بالإمكان التخلص منها باستخدام الطرق الطبيعية التالية:
طرق العناية بالشعر للرجال
1- الكركم
يساعد تناول الكركم في زيادة مستويات هرمون التستسترون لدى الرجال.
عند ارتفاع مستويات هرمون التستسترون يقل حجم الثدي لدى الرجال بشكل طبيعي.
إضافة إلى ذلك، يحتوي الكركم على مغذيات تعمل على تعزيز صحة الكبد والمساعدة في حرق الدهون الزائدة.
3 خلطات طبيعية لتحفيز نمو اللحية للرجل
1- الكركم
يساعد تناول الكركم في زيادة مستويات هرمون التستسترون لدى الرجال.
عند ارتفاع مستويات هرمون التستسترون يقل حجم الثدي لدى الرجال بشكل طبيعي.
إضافة إلى ذلك، يحتوي الكركم على مغذيات تعمل على تعزيز صحة الكبد والمساعدة في حرق الدهون الزائدة.
3 خلطات طبيعية لتحفيز نمو اللحية للرجل
2- الزنك
اتباع نظام غذائي يحتوي على اطعمة غنية بالزنك من شأنه أن يساهم في معالجة مشكلة التثدي عند الرجال، وبالأخص إن كان ناتجاً عن انخفاض مستوى هرمون التستسترون.
3- بذور الكتان
تحتوي بذور الكتان على الاوميغا 3 الذي يعمل على زيادة مستوى هرمون التستسترون ويقلل من الأستروجين.
إضافة إلى ذلك يساعد تناول بذور الكتان على تخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه.
كيف تستخدم بذور الكتان؟
ملاحظة: عليك استشارة طبيبك قبل القرار بتناول بذور الكتان من أجل علاج مشكلة التثدي، فهذه البذور تتفاعل مع بعض أنواع الأدوية.
4- زيت السمك
يمتاز زيت السمك بغناه بالأوميغا 3 التي تساعد في زيادة مستويات هرمون التستسترون المنخفضة، والتي قد تكون السبب وراء مشكلة التثدي.
5- الهندباء
يساعد تناول عشبة الهندباء على تخليص الجسم من السوائل المحتبسة والسموم المتراكمة، إضافة إلى دورها في تحليل الكربوهيدرات وبالتالي التخلص من الدهون المخزنة بالجسم.
6- ممارسة التمارين الرياضية
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