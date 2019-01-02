ثدي الرجال: الأسباب، وطرق طبيعية للعلاج!

بالرغم من أن هذه المشكلة ليست خطيرة، إلا أنها تشكل الإحراج لدى الرجال (shutterstock.com)

التثدي لدى الرجال (Gynecomastia) عبارة عن مشكلة تحدث عندما تتورم أنسجة الثدي وتصبح ممتلئة، لتشكل حرجاً وازعاجاً للرجال، ولكن هل يمكن التخلص منها بطرق طبيعية؟



أسباب تثدي الرجال



تحدث مشكلة التثدي لدى الرجال نتيجة عدم توازن مستويات الهرمونات في الجسم، وقد تؤثر هذه المشكلة على ثدي واحد أو كلاهما.



طرق طبيعية لعلاج تثدي الرجال



بالرغم من أن هذه المشكلة ليست خطيرة، إلا أنها تشكل الإحراج لدى الرجال، لذا بالإمكان التخلص منها باستخدام الطرق الطبيعية التالية:

طرق العناية بالشعر للرجال



1- الكركم



يساعد تناول الكركم في زيادة مستويات هرمون التستسترون لدى الرجال.



عند ارتفاع مستويات هرمون التستسترون يقل حجم الثدي لدى الرجال بشكل طبيعي.



إضافة إلى ذلك، يحتوي الكركم على مغذيات تعمل على تعزيز صحة الكبد والمساعدة في حرق الدهون الزائدة.



3 خلطات طبيعية لتحفيز نمو اللحية للرجل يساعد تناول الكركم في زيادة مستويات هرمون التستسترون لدى الرجال.عند ارتفاع مستويات هرمون التستسترون يقل حجم الثدي لدى الرجال بشكل طبيعي.إضافة إلى ذلك، يحتوي الكركم على مغذيات تعمل على تعزيز صحة الكبد والمساعدة في حرق الدهون الزائدة.