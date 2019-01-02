يجب التوقّفُ عن استخدام المنتجات الكيميائيّة المضرة للشعر

مشكلة تساقط الشعر من المشاكل الشائعة خاصّة بين الرجال مسبّبة إزعاجاً كبيراً لهم فهي تؤثّرُ على المظهر العامّ ولا يفضّلُ كثيرٌ منهم أخذَ الأدوية الكيميائيّة لعلاج هذه المشكلة؛ لما لها من تأثيراتٍ جانبيّة، لذلك يلجأ المعظمُ إلى الوصفاتِ الطبيعيّة.

إليك عزيزي الرجل 4 أعشاب لعلاج تساقط الشعر عند الرجال:

1- خلطة الثوم

يعتبرُ الثوم محفّزاً ومنشّطاً لنموّ الشعر، ويمكنُ تحضيرُ خلطة الثوم بخلطِ زيت الثوم، والنخاع البقريّ، والعصير أو زيت البصل، ثمّ وضعها في مفارق الشعر، وتعريض الرأس للبخار لمدّةِ ربع ساعة حتّى تتفتّحَ المسامات، وبإمكاننا وضع ماء الثوم على فروة الرأس، وتدليكها برفق فذلك يساعد على علاج تساقط الشعر.

2- زيت الجرجير

وضع أصابع الأيدي بزيت الجرجير، ثمّ دهن فروة الرأس حتّى تمتص الزيت، وتكرر هذه العملية ثلاثَ مرات في اليوم، مع مراعاة عدم غسل الشعر أكثر من مرة في الأسبوع.

3- ماء الفجل

وذلك بعصر الفجل، وإضافة زيت الخروع له ومزجهما معاً، ثمّ دهن فروة الرأس به، ويستمرُّ استخدام هذه الوصفة لمدة شهر تقريباً بمقدار مرة واحدة باليوم.

4- ورق التين

طحن أوراق التين المجفّفة، ثمّ إضافة زيت الزيتون الساخن مع ماء الورد، وخلطهم معاً، وتدليك فروة الرأس بهذه الخلطة مرّة واحدة في اليوم.

أسباب تساقط الشعر عند الرجال:

- العامل الوراثيّ: وهو من أبرز العوامل التي تسبّبُ سقوط الشعر، ويصل أحياناً إلى ما يقارب نسبته الستين بالمئة.

- أمراض الدم: منها فقرُ الدم "الأميبا" الذي يحدثُ نتيجة نقص امتصاص الأغذية كالحديد، أو إصابة الجسم بالضعف العامّ.

- مشاكل الغدة الدرقيّة: يؤدّي النقص في هرمون الغدة الدرقيّة إلى تساقط الشعر، خاصّة في منطقةِ الحاجب.

- الأمراض الجلديّة: ومنها مرض الثعلبة، وهو خلوُّ بعض المناطق من الشعر كالرأس، والذقن.

- الرجيم القاسي: يسبّبُ الرجيم القاسي حدوثَ تساقط مفاجئ للشعر؛ بسبب استخدام أدوية التخسيس، وحدوث ضعف عامّ للجسم. نقص التغذية: ويحدثُ نتيجة قلة تناول الخضروات والفواكه.

- عادات سيّئة: من ذلك تصفيف الشعر بطريقةٍ خاطئة، وشدّ الشعر بشكلٍ قويّ للخلف، واستخدام السشوار بكثرة.

- الضغوط النفسيّة: والتوترُ العصبيّ، والقلقُ الشديد.

نصائح للعناية بالشعر عند الرجال:

- التوقّفُ عن استخدام المنتجات الكيميائيّة المضرة للشعر.

- التغذية الجيّدة، وذلك بالتنويع في أكل الخضروات، والفواكه، والأسماك.

- تمشيطُ الشعر باستمرار.

- استعمال مشط واسع الأسنان؛ للتقليلِ من تساقط الشعر.

- عدمُ غسل الشعر كثيراً خلال فترة تساقطه، والاكتفاء بغسله مرّتيْن في الأسبوع.

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