خطوات تساعد في تهدئة فروة الرأس

من التعرض لأشعة الشمس والملوثات البيئية إلى تراكم المنتجات وغيره، تتأثر فروة الرأس بالعديد من العوامل مثل الشعر نفسه، مما يساهم في إصابتها بالجفاف والحكة أيضاً.

إلا أنه فيما يلي، نوضح خطوات تساعد في تهدئة شعور حكة فروة الرأس:

الغسل بانتظام بمنتجات معتدلة

من الهام الحفاظ على نظافة شعرك باستخدام منتجات معتدلة لطيفة على الشعر للتخلص من مشكلة الحكة، فذلك يساعد في خفض خطر الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية، ولكن احرصي على غسل شعرك بالماء الفاتر أو البارد لتجنب تجريده من زيوته الطبيعية وإصابة الفروة بالجفاف والتهيج، كما عليكِ استخدام شامبو خال من البارابين والكبريتات.

لا تنسي الزيت

لا تنسي إضافة الزيوت لروتين العناية بالشعر، فذلك يعالج مشكلة الحكة والجفاف والتهيج جنباً إلى جنب مع تغذية الشعر بعمق.

تجنبي المصففات

حاولي تجنب أو التقليل بقدر الإمكان من استخدام أدوات تصفيف الشعر، لأن تعرض الشعر والفروة للحرارة باستمرار يساهم في زيادة مشكلة الجفاف والحكة.

نظام غذائي متزن

إضافة لما ذُكر أعلاه، من الهام أيضاً اعتماد نظام غذائي صحي متزن لتغذية شعرك من الداخل إلى الخارج، لذا احرصي على شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب طويلة من الماء يوميًا وأن يكون نظامك غنياً بمصادر الزنك وفيتامين A و B وأحماض أوميغا 3 الدهنية لتخفيف الجفاف والحفاظ على صحة شعرك وفروة رأسك.

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