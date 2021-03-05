خطوات تعلّمك الثقة بالنفس!

إننا لا نولد واثقين من أنفسنا، بل إننا نكتسب هذه الثقة ونتعلمها مع الوقت والتدريب والممارسة. ولكن لماذا نحتاج للثقة بالنفس؟ لأن الحياة ليست سهلة عزيزتي ومليئة بالتحديات التي ستظل تواجهنا حتى آخر لحظات حياتنا، والثقة بالنفس هي واحدة من أسلحتك في عبور هذه التحديات وتخطيها.



أولا: اعرفي نقاط ضعفك

ماذا يقول لك صوتك الداخلي، ماهي الأمور التي تشعرك بالخوف وعدم الراحة وتربك شخصيتك في الأماكن العامة؟ إن أهم مرحلة في التخلص من نقاط الوهن في الشخصية هي تسميتها بأسمائها ومحاولة معرفة أسبابها.

اجلسي مع نفسك واكتبي كل ما تعتقدين أنه تجارب صعبة، ربما لا تصدقي أن كتابة هذه التجارب القاسية تساعدك على مواجهة سلبيات شخصيتك التي تضعفك أمام الآخرين، لكن جربي فماذا ستخسرين؟ كما أن معرفة نقاط ضعفك تساعدك على تجنب المواقف التي تحرجك وتستفز هذه المواطن فيك.



ثانياً: تحدثي عن مشاكلك مع حبيب أو قريب أو صديق تثقين به

التحدث إلى الآخرين يساعدك في رؤية مواطن أنت لا ترينها. لا نقول إنها مهمة سهلة، ولا تتحدثي مع الآخرين لتحصلي على التعاطف، بل لينتقدوك ويوجهك لرؤية مالم تريه من قبل في نفسك. ويعطوك انطباعا عن كيف يشعر الآخرون نحوك.



ثالثا: لا تكوني قاسية على نفسك

عزيزتي إن أكثر الناس ثقة بأنفسهم لديهم مشاكل ونقاط ضعف تربكهم وتزعزع هذه الثقة ولا أحد كامل الأوصاف. كل ماهنالك أنك إن أخطأت حاولي التعلم من خطأك وتجنب إحراج نفسك مرة أخرى.



رابعاً: كوني معتدة بنقاط قوتك

أبرزي أحلى مافي شخصيتك ومثلما كتبت نقاط ضعفك أكتبي ماتشعرين أنه أجمل مافيك. وأكدي على إبراز هذه المكامن الجميلة من دون استعراض ومبالغة وتصنع طبعاً.



خامسا: اقرأي كثيرا وجددي معارفك

القراءة ومشاهدة الفنون من السينما والمعارض وحضور المناسبات الاجتماعية تساعدك على أن تكوني لبقة ومتحدثة، وتعرفي كيفية التعبير عن نفسك بلباقة بين الناس.



سادسا: كوني مرحة واضحكي على أخطائك

إن ارتكبت خطأ اجتماعيا فلا تبرزي عصبيتك او ارتباكك بشأنه، بل اضحكي مع الآخرين، ويمكنك أيضا أن تنكتي قليلا من دون مبالغة لكي لا تظهري وكأنك تحاولين إخفاء اضطرابك.



سابعا: احرصي على مظهرك

مهما كانت كآبتك الداخلية أو حزنك أو قلقك، حافظي على مظهر جميل وأنيق ولبق يشعر الآخرين بالراحة للنظر إليك.



ثامناً: تصنعي الثقة حتى تتعلميها

عزيزتي، إننا لا نولد ومعنا ثقة بالنفس بل نتعلمها ونربيها مع الوقت. قومي بتصنع ثقتك بنفسك حتى تصبح عادة فيك.

تاسعاً: ساعدي الآخري وكوني اجتماعية

إذا أحبك الآخرون شعرت بثقة أكبر في التصرف بعفوية. ولكسب محبة الآخرين كوني هادئة دمثة صادقة وساعديهم من دون انتظار مقابل، فإن محبتهم هي المقابل الذي يصب في صالحك.



عاشراً: غيري كل مايربكك فأنت ملك نفسك ولا تكوني عبدة لنقاط ضعفك

إذا كان وزنك يحرجك فكوني أقوى من وزنك وشهيتك وكسلك، واخسري ما يسبب متاعبك. إن كانت مواقف قديمة تحرجك مع الآخرين أو شبح من الماضي يسبب ارتباكك، فكوني قوية وابني مواقف جديدة وماضيا جديدا ينسيك وينسي الآخرين. بل ويبهرهم تجاوزك لك وتخطيك لقسوته.

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