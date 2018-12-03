أسباب خفقان القلب للحامل وطرق علاجه!

يحدث التسارع في ضربات القلب من بداية الحمل وحتى الولادة

هل تشعرين بخفقان بالقلب خلال حملك؟ هل دقات قلبك طبيعية أم تشعرك بالتوتر؟

معدل ضربات القلب عند الحامل يكون أعلى من معدّلها الطبيعي عند النساء الحوامل اللواتي لا يعانين من مشاكل في القلب، ومعدل دقات القلب الطبيعيّة من ستين إلى مئة دقة في الدقيقة، ويمرّ الجسم خلال الحمل بتغييرات رئيسية أهمها: تغيير في نظام الأوعية الدموية، ويحتاج القلب إلى زيادة معدل ضخ الدم إلى الجسم، وبالتالي يزداد معدل خفقان القلب.

الخفقان هو الشعور بنبضات القلب. يتكوّن القلب من أربع حجرات هي: الأذينان في القسم العلوي، والبطينان في القسم السفلي، والإشارات الكهربائية في الدماغ هي المسؤولة عن معدّل نبضات القلب، وأي خلل في كهرباء الدماغ يسبّب زيادة سرعة نبضات القلب.

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ؟

ومن أسباب خفقان القلب عند الحوامل:

1- يحتاج جسم المرأة الحامل إلى ضخ الدم بشكل قوي ليلبّي احتياجات النمو عند الجنين، ويجب أن يزوّد القلب الرحم باحتياجاته من الدم، وتزداد سرعة نبضات القلب عند أداء المرأة لأي مجهود بدني.

2- يحدث التسارع في ضربات القلب من بداية الحمل وحتى الولادة، ويحتاج القلب إلى زيادة معدل ضخ الدم إليه بسبب حاجة الجنين المتزايدة للغذاء.

3- التعب والإجهاد يُسبّبان ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تسارع ضربات القلب والشعور بالخفقان، ويجب على الحامل الاسترخاء والهدوء، والمشي في الهواء الطلق، والحمام بالماء الدافىء.

4- تكون أعداد الكريات البيضاء تفوق أعداد الكريات الحمراء بشكل طبيعي في الحمل ويسبّب ذلك حدوث خفقان القلب.

5- عند استلقاء الحامل على ظهرها يضغط الجنين على الشريان الذي يوصل الدم إلى القلب، وتشعر بالتالي بهبوط الضغط الشرياني وخفقان القلب، وتتحسّن فوراً عند تغير وضعيتها، وتنصح الحامل بالاستلقاء على جنبها الأيمن.

6- إن نقص عنصر المغنيسيوم يسبّب الغثيان للحامل، ويزيد من معدل الخفقان، وللحصول على المغنيسيوم من الغذاء يجب تناول المكسرات، والخضروات، والبقوليات.

7- ممارسة الرياضة بشكل سريع تسبّب الشعور بالخفقان . الإصابة بالأمراض مثل الحمى.

8- تناول الأدوية التي تسبّب تسارع ضربات القلب مثل أدوية الغدة الدرقية.

9- التدخين يُسبّب الشعور بخفقان القلب، ويضرّ بصحة الحامل بشكل عام .

10- الأمراض التي تصيب الحامل مثل فقر الدم، ونقص معدل السكر في الدم.

11- إنّ تناول القهوة والشاي من أهمّ الأسباب لحدوث الخفقان، لذلك يجب على الحامل الابتعاد عن المنبّهات التي تحتوي على الكافيين.

أما طرق علاج خفقان القلب:

- في معظم الحالات يكون خفقان القلب عند الحامل من الأمور الطبيعيّة ولا يحتاج إلى علاج.

- يجب على الحامل تجنب القيام بالمجهود العضلي الكبير الذي يُسبّب خفقان القلب.

- محاولة الاسترخاء قدر الإمكان للتخفيف من الأعراض المزعجة للخفقان.

- يمكن اللجوء إلى الطبيب المختص في حالة وجود إزعاج كبير من هذه الحالة.

المزيد:

نصائح الأخصائيين للمرأة الحامل لمنع انتفاخ القدمين

ما أسباب الشد العضلي اثناء الحمل؟

فوائد ممارسة التمارين الرياضية للمرأة خلال فترة الحمل