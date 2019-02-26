4 وصفات منزلية رائعة المفعول لتخفيف التهاب الحلق.. جربها الآن!

تعتبر وصفة العسل والليمون من بين وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق

يطلق على التهاب الحلق أيضاً التهاب الحنجرة، وهو مرض شائع جداً يمكن أن يصيب أي شخص في أي فئة عمرية. وغالباً ما ترتبط الإصابة به بنزلات البرد أو الانفلونزا ولكن أيضاً أن يكون سببه عوامل أخرى مثل، الالتهابات البكترية، أو التهاب اللوزتين أو أمراض الحساسية أو حتى الارتجاع.

قد تزول معظم التهابات الحلق تماماً مع الراحة التامة وتناول المشروبات الساخنة لعدة أيام، ولكن قد تتطلب الكثير من الإصابات الخطيرة عناية طبية خاصة، بالرغم من أنها ليست مشكلة صحية خطيرة، ولكن الأمر قد يكون مؤلمًا جداً ويمكن أن يسبب الألم عند البلع أو الكلام لذا نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تخفيف التهاب الحلق والتخلص من تلك الإصابة بسرعة، ومن بين هذه الوصفات:

1- وصفة العسل والليمون:

تعتبر وصفة العسل والليمون من بين وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق حيث أشار الباحثون إلى أن العسل يحتوى على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة.

2- الشاي بالماء الساخن:

تقديم الشاي بالماء الساخن وملعقة صغيرة من العسل مع نصف ليمونة، هو الدواء القابض للمساعدة في القضاء على التهابات الحلق والتخلص من البلغم.

3- المياه المالحة:

تعتبر وصفه المياه المالحة من بين الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الحلق حيث إن المياه المالحة لها نتيجة مؤثرة وفعالة في القضاء على التهابات الحلق، عن طريق تناول كوب من الماء الدافيء+1/2 ملعقة صغيرة من الملح، تمزج ويغرغر بها 3 مرات في اليوم لا أكثر ثم قم ببصق المياه بعد الغرغرة مباشرة.

4- وصفة العرقسوس:

يعتبر العرقسوس من الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الحلق، فهو خيار فعال لعلاج التهابات الحلق، فقط عند مزجه مع الماء، فعبر الغرغرة يمكن الحصول على نتيجة طيبة، وتقليل السعال الناتج عن الالتهابات.

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