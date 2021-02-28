اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار تنضم الأونروا إلى المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي هذا العام، يحتفل العالم بهذا اليوم تحت عنوان "المرأة في عالم العمل المتغير" وذلك للاحتفال بمنجزات المرأة على صعيد القوى العاملة وأيضاً للفت الانتباه لأثر التغيرات في عالم العمل على المرأة من حيث الفرص ومن حيث المخاوف المتزايدة مثل عدم رسمية العمالة وعدم استقرارية سبل المعيشة والدخل.

وقد ظهر يوم المرأة في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وأوروبا، وذلك من قبل أنشطة الحركات العمالية، ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة بعداً عالمياً للنساء في البلدان المتقدمة والنامية على حدّ سواء.

المرأة هي صانعة العالم، فهي التي تستطيع أن تغيّر جيلاً بأكمله إن هي أرادت ذلك، إلّا أنّ البعض من الناس يمنعوا عنها حقوقها وبشكل يحيلها إلى كائنٍ عاديّ شأنه كشأن أيّ مخلوق آخر لم يكرمه الله تعالى، وهذا الأمر موجود في كافّة الثقافات اليوم، وليس مقتصراً على فئة معيّنة وكل شخص يتعامل مع المرأة بالطريقة التي تعجبه.

سيدتي الأم والعامله في المصنع والحقل، سيدتي المديرة والمعلمه في المدرسة وجامعة العلم، سيدتي في الخيمة واطلال البيت، سيدتي الموظفة والكاتبة والطبيبة ومهندسة في كل مكان يا أنثى العصر، وسيدات العرب وبلاد الغرب، سيدتي أنت القوة المحركة للبناء والتطور في المصنع والشركة والبيت.

سيدتي أنت تتحملين أصعب أنواع الآلم والتعب ليكون الإنفراد والتميز في الشخصية والإسم، سيدتي على عاتقك اعقد المسائل وتجارب صعبة الحل، فعالمك يدور في فلك من المهارات الزكية لتجدي موطئ قدم، يا من صدرك واسع لكل ارشاد ونصح، اسمحي لي أن أهمس لك بنفحات من نسيم الغيرة عليك ليس غير.

خواطر في يوم المرأة العالمي 2021

عتبي عليك أن تكوني دائماً وأبداً مستقلة العقل والفكر.

أن تكوني صاحبة قرار صائب يخضع للمرونة والفهم.

أن لا تنسي ذاتك ولا تسمحي لأحد أن يعنفك بظلم شرس سواء كان رجلا أو زوجا.

أن يكون حسك واعياً لما حولك من قضايا وهم.

- أن يكون تفكيرك في كل ما هو بعيد عن المياعة وسخافة الحرف.

أن تبتعدي وتكرهي المهاترات السخيفة وضياع الوقت والاهتمام بالشكل دون الجوهر الأهم.

أن تتغذي دومًا بزيت المعرفة والثقافة حتى تزيدي من إضافاتك ومهارتك لتنمية ملكاتك في بحر الفكر.

أن تتسلحي بإرادة تشق الجبال وتفتت الصخر لتحقيق ذاتك التي تتحدى العجز والكسر، وكل من قال عن المراة إنها نصف عقل، فأنت مصدر إلهام لكل من قال أنه إنسان العصر، فأنت سراج يضيء العتمة في دهاليز الجهل، وعقل بلهاء العصر، في مجتمع التكنولوجيا والواتس آب!

لا تنسي الله شاهدك وناظرك، والعمل بكل ما أمرك دينك المعتدل، وكل ما أتاك به رسول الرب... بعيدًا عن العصبية والقبلية وصدأ الجهل.. انتهى.

لماذا هذا التاريخ تحديداً هو اليوم العالمي للمرأة؟

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