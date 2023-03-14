كم عدد أيام شهر رمضان 2023؟

البوابة - من المتوقع فلكياً أن يكون عدد أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، 29 يومًا، إذ يبدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس/آذار 2023، ويستمر لمدة 29 يومًا ليأتي بعدها عيد الفطر السعيد والذي يوافق يوم الجمعة 21 أبريل/ نيسان 2023.
عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023
- بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر، وكل عام وأنتم بخير.
- أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.
- بالورد أهديك وبحلول رمضان أهنيك ويا رب من كوثر النبي يسقيك.
- من بستان الحب وريحانه أهديك الورد بألوانه وأهنيك برمضان قبل أوانه.
- كل عام وأنتم بألف وألف بخير.
- رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان 2023 الذي أحبه ربك ودمت لمن أحبك.
- من عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023، اللّهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن.
- كل ساعة كل ثانية وكل يوم وكل أسبوع وكل رمضان وكل عام وأنت بألف خير.
- كل ورود الربيع وثلوج الشتاء وعصافير الدنيا تغرد لتهنّئك بقرب رمضان.
- في شهر رمضان نقدم لكم تهنئة ممزوجة بآيات القرآن الكريم وتحفظكم من كل شيطان وتبارك لكم قدوم رمضان.
- أسأل الله الذي أهلّ الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال وكل عام وأنتم بألف بخير.
- اللهم يا رب إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم.
- غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلّغك شهر الصائمين، هذه من عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023.
- بنسيم الرحمة وعبير المغفرة، أقول كل عام وأنت بألف خير.
- رمضان 2023 هو شهر الله وأفضلنا عند الله يفوز بليلة القدر إن شاء الله.
- حفتك سلامة الرحمن وأبعد عنك الأحزان وأنار قلبك بالقرآن وبلغك ليلة القدر.
- أجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك 2023 كل عام وأنت بخير.
- كل عام وأنت والجميع بصحة وسعادة وعافية يا رب.
كلام عن رمضان 2023
- اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وبلغنا ليلة القدر.
- أجمل كلام عن رمضان هو السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها، شهر رجب أيام توريقها، شعبان أيام تفريعها، أما شهر رمضان أيام قطافها، والمؤمنون قطافها.
- أرسل سلامي مع الطير وأسبق الغير وأقولك كل رمضان وأنت بألف خير.
- شهر رمضان المبارك 2023 قادم لذلك اغتمنه بالدعاء والقيام والصيام وقراءة القرآن وعام سعيد عليك.
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