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كم عدد أيام شهر رمضان 2023؟

نادين طاهر

نادين طاهر

تاريخ النشر: 14 آذار / مارس 2023 - 08:30
كم عدد أيام شهر رمضان 2023؟
كم عدد أيام شهر رمضان 2023؟

البوابة - من المتوقع فلكياً أن يكون عدد أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، 29 يومًا، إذ يبدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس/آذار 2023، ويستمر لمدة 29 يومًا ليأتي بعدها عيد الفطر السعيد والذي يوافق يوم الجمعة 21 أبريل/ نيسان 2023.

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عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023

  • بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر، وكل عام وأنتم بخير.
  • أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.
  • بالورد أهديك وبحلول رمضان أهنيك ويا رب من كوثر النبي يسقيك.
  • من بستان الحب وريحانه أهديك الورد بألوانه وأهنيك برمضان قبل أوانه.
  • كل عام وأنتم بألف وألف بخير. 
  • رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان 2023 الذي أحبه ربك ودمت لمن أحبك. 
  • من عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023، اللّهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. 
  • كل ساعة كل ثانية وكل يوم وكل أسبوع وكل رمضان وكل عام وأنت بألف خير. 
  • كل ورود الربيع وثلوج الشتاء وعصافير الدنيا تغرد لتهنّئك بقرب رمضان.
  • في شهر رمضان نقدم لكم تهنئة ممزوجة بآيات القرآن الكريم وتحفظكم من كل شيطان وتبارك لكم قدوم رمضان. 
  • أسأل الله الذي أهلّ الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال وكل عام وأنتم بألف بخير. 
  • اللهم يا رب إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم. 
  • غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلّغك شهر الصائمين، هذه من عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023.
  • بنسيم الرحمة وعبير المغفرة، أقول كل عام وأنت بألف خير. 
  • رمضان 2023 هو شهر الله وأفضلنا عند الله يفوز بليلة القدر إن شاء الله. 
  • حفتك سلامة الرحمن وأبعد عنك الأحزان وأنار قلبك بالقرآن وبلغك ليلة القدر. 
  • أجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك 2023 كل عام وأنت بخير. 
  • كل عام وأنت والجميع بصحة وسعادة وعافية يا رب. 

كلام عن رمضان 2023

  • اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وبلغنا ليلة القدر. 
  • أجمل كلام عن رمضان هو السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها، شهر رجب أيام توريقها، شعبان أيام تفريعها، أما شهر رمضان أيام قطافها، والمؤمنون قطافها. 
  • أرسل سلامي مع الطير وأسبق الغير وأقولك كل رمضان وأنت بألف خير. 
  • شهر رمضان المبارك 2023 قادم لذلك اغتمنه بالدعاء والقيام والصيام وقراءة القرآن وعام سعيد عليك.

عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023
كلمات عن اقتراب شهر رمضان 

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