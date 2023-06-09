يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة

اللهم يا رب أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار يا عزيز يا غفَّار.

ربي ترجيتك في خامس أيام عشر ذي الحجة التي ها هي قد اقتربت منا أن تسعد قلب أمي وكل أحبائي وأصدقائي يارب.

ربي ترجيتك في خامس أيام عشر ذي الحجة التي ها هي قد اقتربت منا أن تسعد قلب أمي وكل أحبائي وأصدقائي يارب. اللهم يا رب مع نفحات خامس ايام ذي الحجة، أسالك من خير ما سألك به سيذدنا ونبيذنا محمّد -صلوات الله وسلامه عليه- وأعوذ بكَ ممّا استعاذ بك منه سيذدنا محمد، ثبذت قلوبنا على الطّاعة، وبارك لنا في طاعات الجماعة.

اللهم يا رب اختم حياتنا ببهجة الفرح بلقائك كما تختم خامس أيام العشر من ذي الحجة ببهجة مقدم العيد السعيد.

اللهم يا رب اجعلنا ممن قبلتهم في هذه الأيام، واجعلنا من المستورين، واغفر لنا من الذنوب ما يحول بيننا وبين عبادتك. اللهم اجعل لنا في العشر من ذي الحجة الخير الكثير والفضل الوفير.

اللهم إني أسألك في اليوم الخامس من ذو الحجة أن تعني على الشكر والذكر وحسن العبادة، وأن تكتب لي أجر صيام هذا اليوم مضاعفًا، اللهم تقبل مني سائر الأعمال وأنت أرحم الراحمين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم عبدك فلان بن فلان رحمة واسعة تغنه بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين.

تسبيح العشر من ذي الحجة

يستحب في العشر من ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة بالتحميد والتهليل والتكبير.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة

اللهم يا مطّلعاً على جميع حالاتنا أقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

اللھم لَا تطوي صَفْحَة ھذه الْأَيَّام الفضیلة إلَّا وَقَدْ سَتَرْت عَوْرَاتُنَا، ومحوت سیئاتنا، وَقَبِلْت تَوْبَتُنَا، وَفَرّجْت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وَأَصْلَحْت أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا، وأزواجنا، وَغَفَرْت لموتانا، وشفیت مَرْضَانَا.

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة