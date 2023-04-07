البوابة - من أفضل العبادات المحببه لله هو الدعاء يوم الجمعة، يوم الجمعة خيرة الله من أيام الأسبوع وخاصة في رمضان، وشهر رمضان هو هدية من الله إلى عباده، وأفضل شهور السنة، وفيما دعاء ثالث جمعة من شهر رمضان:

دعاء ثالث جمعة من شهر رمضان

اللهم أني أسألك تفريجاً لكل هم، واستجابه لكل دعاء، وشفاء لكل مريض،وغفران لكل ذنب، ورزقاً لكل محتاج، آمين يا رب.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيه، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَة والتَّمْويه، واجْعَل لي نصيباً مِن كُلّ خَيْر تُنْزِل فيه، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

ادعية ثالث جمعة في رمضان مكتوبة

في ثالث جمعة في رمضان أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة على محياكم والسعادة في بيوتكم والصحه في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم وكل عزيز لديكم اللهم صل على محمد واله عدد ما ذكرة الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرة الغافلون.

دعاء الجمعة في رمضان تويتر

اللهم في يوم #الجمعة، أفرح قلوبنا، واغسل همومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشفي مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير، وبركة، وسعادة، ومغفرة، وشفاء، وعافية، وسعة رزق، واستجابة دعاء، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب إنك على كل شيء قدير#رمضان

اللهم إن لك عبادًا ينتظرون فرجاً فبشرهم، وعبادًا يسألون الشفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وأمواتًا ينتظرون دعاءً لهم فاغفر لهم، اللهم ارزقنا قلوباً تتجلي بخشيتك ونعماً تدوم بفضلك وأرواحاً تهوى طاعتك.

اللهم اشفِ والدتي ومرضى المسلمين وارحم والدي وموتى المسلمين.

أدعية يوم الجمعة المستجابة في رمضان

أسألك يا الله في الجمعة الثالثة من رمضان ان تجعل الايمان يملي قلبي.

ربي إنه يوم جمعة وفي رمضان الخير اكتب لى ولأهلي الخير واسعدنا فيه والمسلمين جميعاً.

يا رب في ليلة يوم الجمعة من رمضان أسئلك أن ترزقني حسن الظن فيك وحسن الخاتمة ولا تحرمني من فضل دعائك ولا تتركني الى نفسي طرفة عين.

أفضل أدعية يوم الجمعة

اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم

لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم

دعاء يوم الجمعة في رمضان للميت

اللهم يا واسع المغفرة، نسألك في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك أن ترحم الميت فلان بن فلان رحمة واسعة تغنه بها عن رحمة من سواك.

اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

اللهمّ يا رب أجزي أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

دعاء يوم الجمعة المستجاب