البوابة - دعاء رابع جمعة من شهر رمضان، الدعاء يوم الجمعة من أفضل العبادات المحببه لله، يوم الجمعة خيرة الله من أيام الأسبوع وخاصة في رمضان، وشهر رمضان هو هدية من الله إلى عباده، وأفضل شهور السنة.

وعن الرسول، صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ"، الدعاء يجعل العبد مع ربه؛ فقال الله: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي".

دعاء رابع جمعة من شهر رمضان

اللهم يا رب اكتب لنا في الجمعة الرابعة من رمضان مغفرة لذنوبنا وإزاحة لهمومنا وتفريج لكروبنا.

اللهمَّ يا رب إني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى،ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ.

اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ.

وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا وسعادة تغمر قلوبنا.

اللهم يا رب اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،

واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع.

اللهم اكتب لنا في الجمعة الرابعة من شهرك المبارك رمضان الخير فيها واسعد فيها قلوبنا، ربِ إن لك عبادً ينتظرون فرجًا

قريبًا فبشرهم، وعبادً يسألونك شفاءً فعافهم، وعبادً يرجون رحمتك

فارحمهم، وعبادً يرجون منك تحقيق أماني فلا تخذلهم يا رب.

اللهم يا رب رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

دعاء قبل الإفطار يوم الجمعة

اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ.

اللهمّ إنّي أعوذ بك من سوء القضاء، ومن دَرْك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهْد البلاء.

اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ،

وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى،

ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ.

دعاء رابع جمعة من شهر رمضان مكتوب