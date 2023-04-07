البوابة - ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "يومُ الجُمُعةِ اثنتا عَشرة ساعةً، فيها ساعةٌ لا يُوجَدُ مسلمٌ يسألُ اللهَ فيها شيئًا إلَّا أعْطاه؛ فالْتَمِسوها آخِرَ ساعةٍ بعدَ العصرِ".

ويجب على كل مسلم معرفة عظمة يوم الجمعة عند الله سبحانه وتعالى وخاصة بعد العصر، وفيما يلي دعاء قبل أذان المغرب يوم الجمعة:

دعاء قبل أذان المغرب يوم الجمعة

أسأل الله في يوم الجمعة المباركة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

اللهم اني اعوذ بك من عذابِ النارِ وفتنةِ القبرِ وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، اللهم اني اعوذ بك من فتنةِ الفقرِ، أعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ،

يارب اغسِلْ خطايايَ بالماء والثَّلجِ والبَرَد.

اللهم ارحم عجزي وضيق صدري

اللهم اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سهلا

ربي لا تكلني إلى أحد، اللهم لا تحوجني إلى أحد، اللهم أغنني عن كل أحد، اللهم اسالك بقدرتك أن تصلح حالي.

اللهم نقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ

اللهم باعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ

اللهم اكتب لنا في يوم الجمعة المغفرة والرحمة من الهموم وفرج عنا الكروب

اللهم ارحم موتانا، اللهم اكتب لنا في يوم الجمعة الخير فيها واسعد قلوبنا.

يا رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي

دعاء ساعة استجابة قبل المغرب

اللهم في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المبارك، أسألك أن تجعل هذه الساعة ساعة الاستجابة، اللهم ارزقني فيها دعاءً لا يرد، وافتح لي أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المبارك، أسألك أن تجعل هذه الساعة ساعة الاستجابة، اللهم ارزقني فيها دعاءً لا يرد، وافتح لي أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم إني أسألك أن تحشرني في لواء نبيك وعبدك محمد، اللهم واكتب لي ولوالدي من يده الشريفة شربةً هنيئةً مريئة في عليين.

يا رب في هذه الساعة أسألك أن تغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بفضلك عمّن سواك، اللهم لا تدع لي حاجةً إلا جعلتها عندك ولا تجعلها عند أحدٍ من خلقك، اللهم واقض لي حوائجي كلها يا رحيم.

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اللهم إنا مقصرون وانت الكريم، ومذنبون وانت الحليم وفقراء إليك وانت الغني عنا، اللهم تجاوز عنا بعفوك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين.

اللهم لا تدع شمسك تغيب إلا وقد كتبت لنا عتقاً من النار و رزقتنا سعاده تغمر قلوبنا.

اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا واغفر خطايانا وثبّت قلوبنا ونزّه ألسنتنا وجنّبنا الفتن وتوفّنا صالحين اللهم آمين.

اللهمّ في يوم الجمعه نسألك أن تجعلنا من السبعين ألفاً اللذين سيدخلون الجنه من غير حساب.

اللهم في هذه الساعة أنزل على قبور المسلمين ضياءً يؤنس وحشتهم ،وينور مضجعهم، وسعة ورحمة في قبورهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اني استغفرك من كل ذنب اذنبته لا يعلمه غيرك ولا يسعه الا حلمك.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان وأسألك الله م فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.

اللّهم يا رب لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق

اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أسألك وأدعوك يارب، أن تسهل لنا ماتعسر علينا، ووفقنا إلى كل خير، وأجعلنا ممن يسعدو خلقك، وأجعلنا محبوبين إلى خلقك.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

اللهم احفظ لنا كل من نحبهم، أحفظ لنا أبونا وأمنا وإخواننا وأخواتنا، وكل عزيز علينا، نٍالك أن تحقق لهم كل مايتمنونه، وتصلح حالهم وشأنهم.

اللهم يا رب أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء.

اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن جعل إخوتي أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

اللهم يا رب افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

اللهم اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وان تفرج كربنا وتيسر امرنا وتغفر ذنوبنا واسر ا فنا في امرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور.

اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.

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