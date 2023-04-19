البوابة - مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك يهتم المسلمون على ترديد دعاء وداع شهر رمضان، ويأملون في هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

دعاء وداع شهر رمضان

اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبوني فيك وجميع المسلمين، نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء، وطهارة النفس، وصدق النية، وصفاء الباطن والظاهر، ونور الختام لشهر الصيام يا الله، الحمدلله على التمام، الحمدلله على عظيم المن والإنعام، اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال.

اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، ومن النار معتوقين، وممن شملتهم الرحمة، وعمتهم المغفرة وحازوا العتق من النار، اللهم اجعل رمضان غافرا لذنوبنا، ماحيا لزلاتنا، ومغيرا لنفوسنا، وبلغنا إياه كل عام على خير لا فاقدين ولا مفقودين.

أعمال وداع شهر رمضان

قيام الليل

المواظبة على الصدقات

التوسل إلى الله بالدعاء والناس نيام.

الاستغفار

التسبيح

بر الوالدين

دعاء الرسول لتوديع شهر رمضان

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوماً، ولا تجعلني محروماً، فإن من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، إما ببلوغ شهر رمضان، وإما بغفران الله ورحمته.

دعاء وداع شهر رمضان مكتوب

اللَّهُمَّ اسْلَخْنَا بِانْسِلَاخِ هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا، وَأَخْرِجْنَا بِخُرُوجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَسْعَدِ أَهْلِهِ بِهِ، وَأَجْزَلِهِمْ قِسْماً فِيه، وأَوْفَرِهِمْ حَظّاً مِنْهُ.

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روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال:دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شهر رمضان

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