البوابة - الدعاء هو عبادة عظيمة ومستحبّة في كلّ وقت، ويُسنّ للمسلم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في جميع الأوقات سواء السرّاء والضرّاء، وفيما يلي دعاء يوم السبت مكتوب:

دعاء يوم السبت مكتوب

اللهم يا نور السماوات والأرض ، يا عماد السماوات و الارض، يا جبار السماوات والأرض ، يا ديان السماوات والأرض ، يا وارث السماوات والأرض، يا ما لك السماوات والأرض ، يا عظيم السماوات والارض، يا عالم السماوات والأرض ، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخره .

اللهم إنني أسالك، أن لك الحمد ، لا إلة إلا أنت الحنان المنان ، بديع السماوات والارض ، ذو الجلال و الاكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا الة الا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتيه لا ريب بها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجي الا فضلة، ولا رازق غيرة.

اللهم إنني أسالك فصلاتى ودعائي بركة تطهر فيها قلبي، وتكشف فيها كربى، وتغفر فيها ذنبي، وتصلح فيها امري، وتغني فيها فقري، وتذهب فيها شري، وتكشف فيها همي وغمي، وتشفي فيها سقمي وتقضي فيها إسلامي، و تجلو بها حزني، وتجمع فيها شملي، وتبيض فيها وجهي.

الله أكبر ليس كمثلة شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

دعاء المغرب يوم السبت

اللهم أرحني بعد التعب وأسعدني بعد الحزن وكافئني بعد الصبر.

اللهم يا رب أزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يبكيني قويني يالله ولا تفجعني في مستقبلي ولا تعسر أمري وأفتح لي أبوابي المغلقه.

اللهم إني أعوذ بك من وحشة الدنيا وكدرها.

دعاء فجر يوم السبت

اللهم يا رب أيقظنا على رزق لم نتوقعه وعلى خير لم نفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننا أنها مستحيلة.

أصبحنا بعزتك وجلالك وعلى كل خير وعلى كل فرج يارب أنت ثقتنا ورجائنا، يارب يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع بيننا وبين سعادتنا وتوفيقنا وأرتياحنا واطمئننا.

دعاء يوم السبت المستجاب

بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين، وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين.

اللهم يا رب أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك، ولا تنازع في ملكك.

دعاء صباح يوم السبت

يا الله يا مقيل العثرات وقاضي الحاجات وموزع الأرزاق، ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا واقضي حاجتي وفرج كربي.

اللهم يا رزاق يا حليم إن كان رزقي في الأرض فأخرجه لي، وإن كان رزقي في السماء فأنزله لي، وكان بعيدًا عني فقربه مني، وإن كنت بعيدًا عنه فقربني منه، وإن كان قليلًا فأكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم يا رب يا رزاق يا رحيم ارزقني من حيث لا احتسب رزقًا يتعجب إليه القاصي قبل الداني، واعصمني من الرزق الحرام ومن التعب في طلبه، والذل في حاجته.

اللهم يا موزع الأرزاق وناشر الرحمات يسر لي رزقي في كل مكان تمشي فيه قدمي، واجعله لي حلالا طيبًا.

أسألك اللهم يا الله يا مقسم الأرزاق على عبادك الحائرين ألا تجعلني في زمرة المحرومين، وأن تجعل رزقي عاليًا بين المرزوقين.

دعاء يوم السبت للرزق

اللهم يا رب أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما تنفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما لاحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم السبت مكتوب مفاتيح الجنان

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين، وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين.

اللهم يا رب أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك، ولا تنازع قي ملكك.

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما تنفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما لاحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الخميس مكتوب

دعاء يوم الأربعاء مكتوب

دعاء يوم الثلاثاء مكتوب