البوابة - اقترب موعدنا مع أجمل المناسبات الدينية السنوية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، وهي حلول ذكرى الإسراء والمعراج في شهر رجب المبارك وهي الليلة التي تم انتقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع سيدنا جبريل عليه السلام، في الليل من البيت الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، على دابّةِ البُراق، والمعراج هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماوات العُلى، الأمر الذي يجعله سبباً للتواصل وتبادل الرسائل في هذا اليوم العظيم لتهنئة الأحباب والأصدقاء والأهل، إليكِ أجمل رسائل تهنئة عن الإسراء والمعراج:

رسائل تهنئة عن الإسراء والمعراج

كلّ عام وأنتم بألف خير بمناسبة تفوح بالخير والبركة على جميع أمّة الإسلام، لتزيدنا محبةً لله، وطاعةً لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

زادت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج المصطفى إلى سدرة المنتهى متباركين.

أرسل حنين وشوق إلى أهلى وأحبائي وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده.

من أفضل رسائل تهنئة عن الإسراء والمعراج، أرسل أحلى أبيات القصائد والشعر للتهنئة بالليلة السعيدة متباركين.

أنثر لكم روح وريحان لأحباب الرحمن أسأل الله أن يجعل البسمة لكم عادة وحديثكم عبادة ومناسباتكم سعادة وفرحة وسرور.

في ذكرى إسراء المصطفى أرسل لكم باقة مملؤة بالورد والكلمات الجميلة وكل عام وأنتم بخير.

أقطف لك ورد الدنيا وبأشوق قلبي أغلفها وأرسلها لك بمناسبة الإسراء والمعراج كل عام وأنت بخير.

إنّ جميع الحُروف والكلمات عاجزة عن التعبير عن فرحتنا في تلك الذّكرى، فهي فرحة للدين والعقيدة، تدفعنا لتبادل أطيب التّهاين مع الأهل والأحباب.

تزيدنا المناسبات الإسلاميّة قربًا من الأحباب، وحرصًا على اغتنام الخير الموجود فيها، فالصّلاة والسّلام على سيّدي رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كلّ عام وأنتم بخير بمناسبة الإسراء العزيزة، التي تزيدنا حبًا برسول الله، ودين الإسلام الذي ولدنا عليه برحمة الله وتوفيقه لنا، كلّ عام وأنتم بخير.

كل عام والأمة الإسلامة بألف خير.

شاهد نبينا الجنات وعرج لسابع سماء جعلنا وإياكم من أهل الجنة أجمعين.

فاحت رائحة الزهور العطرة تهنئ بمسرى أبيها الرسول.

غردت الطيور فرحة بمسرى أبيها الرسول.

من أجمل رسائل تهنئة عن الإسراء والمعراج، إلى الغالي في حياتي تجية مليئة بالزهور بمناسبة يوم الإسراء أقدم لك أحلى هدية.

أقدم لك أجمل العطور والزهور في ذكرى ليلة إسراء ومعراج الرسول متباركين.

اللهم بلغ هذا الوجه يوم الإسراء وهو مسروراً، وزود وجه نوراً.

مناسبة إسلامية تُلقي بظِلالها الطيّبة على القُلوب التي تحابّت في الله، فكلّ عام وأنتم بخير بمناسبة الإسراء والمِعراج، التي نسأل الله لنا ولكم بها كلّ الخير.

من نسيم مكة والكعبة المشرفة أهدي إليك سلامي لأغلى الأحبة في ذكرى المعراج بالمصطفى.

رسائل الإسراء والمعراج، اللهم بارك لهؤلاء الأشخاص في ليلة الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة المصطفى آمين يا رب العالمين.

في ليلة الإسراء والمعراج ضوى القمر وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

يا طيور المحبة قدمى لهم أجمل التهاني بالإسراء والمعراج.

بنسيم وعبير الرحمة والمغفرة حبيت أقولك: كل عام وأنت بخير.

الكون أضاء بنور ذكرى معراج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

كل عام وأنت بخير.

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