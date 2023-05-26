رسائل يوم الجمعة لزوجي والّتي تبحث عنها كلّ زوجة صالحة وتقية، فالدّعاء للزّوج تعتبر من الأعمال العظيمة الّتي قد تقوم بها الزّوجة وتنال بها الأجر العظيم من عند الله سبحانه وتعالى.

رسائل يوم الجمعة لزوجي

زوجي حبيبي انت سندي في هذه الحياه شكراً لك بحجم السماء وببركة وفضل هذا اليوم المبارك لأنك مصدر قوتي بعد الله حصنتك بالذي علقني بك أن لا يمسك أذى فيمسني أضعافه.

من أجمل رسائل يوم الجمعة لزوجي، جمعة مباركة لك يازوجي الغالي والحبيب على قلبي، جعل الله ايامك كلها سعادة وبها تحقق امانيك، حفظك الله اينما حلّت قدماك.

جمعة مباركة ياقلبي

جمعة مباركة حبيبي الغالي

زوجي ياعطاء السماء ويا أجمل ما أعطاني الله جمعتك مباركة بإذن الله اللهم لا تبعد عني زوجي فهو لعيني النور واحفظه لي من كل مكروة وشر.

اللهم في يوم جمعتك احفظ لي أهلي واحفظ لي زوجي وابنائي، يارب العالمين واهديهم لطاعتك والسعي لرضاك وارزقكهم البر والتقوى والفوز بالجنة.

‌وقد تظن أنك زوجي فقط بينما أنت الحياة وكُل ما أحب، ادامك الله لي يا اغلى اشيائي، جمعة طيبة كطيبة قلبك.

زوجي يامُهجة قلبي طابت جمعتكَ وأدامك الله لي عمرا ودهراً.

جمعه مباركه زوجي الفاضل احبك رغم انف كل حسادك زوجتك المحبه “اسمك، زرقك الله الخير والتوفيق والسعادة حبيب قلبي.

وفقك الله لمرضاته وسهل عليك طاعته وتقبل منك تقربك اليه وأدامك لي سالماً معافى ورزقك الصلاح والهداية والتوفيق، وزارتك السعادة والبهجة والسرور، جمعة مباركة يا زوجي الحبيب.

أبعد الله عنك شر النفوس، وحفظك بأسمه السلام القدوس، وجعل رزقك مباركا غير محبوس، وجعل منزلتك عنده جنة الفردوس، جمعة مباركة زوجي تاج راسي.

أنت أول حب في صدري يكون، وأنت أخر، حب في هذي الحياة، زوجي أنت وطن قلبي، وأجمل أمانيه ياثاني رجال أحبه بعد أبوي، طابت جمعتك بالخير والسعادة حبيب قلبي.

إلى زوجي حبيبي في يوم الجمعة تويتر

أهل زوجيّ ؛ يـآرب عن كل قطرة سعادههَ سقوا قلبيّ بها ، اسقهم يـارب من أنهار الجنة.

بأسمك ربي حصنتُها من كل ضرر اللهم أشفى وعافي أمي حبيبتي وأرفع عنها كل تعب يارب العالمين.

أهل زوجيّ يـآرب عن كل قطرة سعادههَ سقوا قلبيّ بها ، اسقهم يـارب من أنهار الجنة.

ربي قد مسّ الضُر احبّ النّاس إلى قلبي، اللهم انت الخالق والمبتلي وأنت المُعافي وأنت الشافي ، يامن تُعيد للمريض صحته وعافيته ويا من تستجيب دعاء البائس ، اللّهُم اشفِ والدي شفاءً لا يُغادر سقماً يا اكرم الأكرمين.

يارب عفوك عافيتك رضاك رزقك رحمتك مغفرتك شفاك غناك توفيقك حفظك عدلك سترك كرمك حلمك لطفك وجنتك لزوجي حبيبي.

يارب يارب عفوك عافيتك رضاك رزقك رحمتك مغفرتك شفاك غناك توفيقك حفظك عدلك سترك كرمك حلمك لطفك لزوجي.

يارب إجعل كل دعاء لـزوجي صاعدآ لك مقبولآ مستجابآ تطفئ به غضبآ تمحو به سيئة تستر به معصية وسبيلآ إلى جنتك.

اللهم وفق بيني وبينه واجمع بيننا على خير، آمين يااارب.

دعاء لزوجي في يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة زوجي في رعايتك ربي ارزقه صحة في البدن وراحة في القلب وصفاء في الذهن اللهم إني استودعتك حياته وصحته وسعادته وكل حياته.

يا الله إنها الجمعة وهي أحب الأيام إليك اللهم إن أسألك لزوجي من كل همٍ فرجا ومن كل ضيقٍ مخرجا ومن كل عسرٍ يسرا ومن كل بلاءٍ عافية ومن كل فقرٍ غنى يا أرحم الراحمين.

اللهمّ في يوم الجمعة اجعلني الزّوجة الصّالحة لزوجي، واجعلني سببًا لسعادته، واجعلني له النّاصحة والمطيعة فيما يرضيك يا ربّ العالمين، اللهمّ اجعلني سببًا في دخوله جنّان النّعيم، آمين.

عبارات عن يوم الجمعة

كلام حلو عن يوم الجمعة