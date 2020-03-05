ساندويش الزعتر يفضّلها الصغار والكبار حيث نجد ربّات البيوت تحضّرها بشكل كبير لأطفالها؛ باعتبارها من الأكلات الصحّية التي من الممكن تناولها في المدرسة، أو العمل، ويحضّر الساندويش من الزعتر الذي يعتبر مكوناً أساسياً في تحضيره ومن الممكن إضافة بعض المقادير الأخرى له حتى تزيد من طعمه اللذيذ.

مقادير ساندويش الزعتر بالسمّاق:

- ربع كيلوغرام من الزعتر الأخضر المفروم فرماً ناعماً.

- ملعقتان صغيرتان من السمسم المحمّص.

- ملعقتان صغيرتان من البصل المبشور.

- رشّة من السمّاق.

- رشّة من الفلفل الأسود.

- ملح "حسب الرغبة".

- ستّ ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

- رغيفان من خبز الشراك.

- أربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير ساندويش الزعتر بالسمّاق:

- أولا ضع كلاً من الزعتر الأخضر المفروم، والسمسم المحمّص، والسمّاق، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون الحامض، وزيت الزيتون في وعاء عميق.

- ثمّ نخلط المقادير جيّداً.

- نمدّ خبز الشراك، ونضع فيه كمّية مناسبة من الحشوة، ثمّ نلفّها جيّداً.

- نضع الساندويشات على المكبس، ثمّ نقدّمها ساخنة في طبق التقديم.

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