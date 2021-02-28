سلامة القدمين من سلامة الجسم 

القدمين تحتاج دائماً للاهتمام والرعاية بشكل كبير وجيد لأنه مظهر القدم الأنثوي يمنحنا ثقة بالنفس، حيث يتحمل باطن القدم أعباء كثيرة، فهو عرضة لضغوطات شديدة نتيجة الوزن الزائد وحركة الجسم.

نصائح للعناية بالقدمين قبل قدوم فصل الصيف:

يجب غسل القدمين قبل النوم وتجفيفهما جيداً.

قص الأظافر بشكل متكرر شهريًا ( فقد ثبت علمياً أن إطالة الأظافر تسبب التوتر والقلق على أقل تقدير ) .

دهن القدمين عند النوم بمرطبات للبشرة ومن أهمها ( الفيكس و الفازلين ) ثم تغطيتهما بجوارب نظيفة .

يجب الحفاظ على القدمين نظيفتين وجافتين من التعرق الزائد .

المشي حافيا على الرمل أو الحصى الصغيرة كل يوم أو في الاسبوع مرة واحدة على الأقل .

عدم المشي حافي القدمين على الرخام أو السيراميك فهما من أسباب الأمراض الخطيرة والمزمنة في الجسم .

المشي كل يوم نصف ساعة بحذاء رياضي ضروري للجسم والقدمين .

عدم تعريض الأقدام للماء لفترات طويلة .

من الضروري تعريض ظاهر القدمين لأشعة الشمس ربع ساعة يوميًا.

ينصح الخبراء بعمل تمارين معينة للقدمين بالإضافة إلى المشي الحافي بين الحين والآخر، لما له من آثار في تقوية عضلات القدم.

وصفات طبيعية سهلة وبسيطة للعناية بالقدمين:

ضعي الفازلين ويمكنك ارتداء القفازات للحصول على بشرة غاية في النعومة ولون موحد للقدمين

ماسك الليمون وزيت النعناع والسكر البني

قد تعاني القدم من بعض مشاكل البقع الداكنة التي تسببها الشمس

اشطفي قدميك بالماء الفاتر ويمكنك وضع كريم مرطب للحصول على نتيجة أفضل

انقعي قدميك في ماء فاتر لمدة ربع ساعة حتى يصبح الجلد رطباً

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