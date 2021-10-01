فوائد الباذنجان خفض الكولسترول في الدم، تعزيز صحة القلب والشرايين، تخفيف الوزن، ومقاوم لمرض السرطان، الباذنجان غنى بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية يساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

أما فوائد العدس فهو مصدر مهم للبوليفينولات والبوليفينولات هي مركبات نشطة تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة، وبما أن العدس غني بهذه المركبات فإن شوربة العدس غنية بها، مصدر جيد للحديد، مصدر للألياف الغذائية، مفيدة لصحة القلب، مصدر للبروتين النباتي، منخفضة السعرات الحرارية.

سلطة الباذنجان والعدس تناسب فصل الخريف تعد سلطة لذيذة وصحيه من وصفات الشيف هانية والكمية تكفي ٤-٦ أشخاص.

سلطة الباذنجان والعدس تناسب فصل الخريف

مقادير سلطة الباذنجان والعدس تناسب فصل الخريف

٢ كوب باذنجان، مقطع مكعبات

١/٢ كوب عدس بني، مسلوق ومغسول بالماء ومصفّى

٢ كوب جرجير

١/٢ كوب بندورة كرزيه، مقطعه أنصاف (أو ١/٢ كوب بندورة مقطعه مكعبات متوسطة الحجم)

١ بصل أخضر، مفروم

١/٤ كوب رمان

رشة سمسم

١/٤ كوب زيتون أخضر، منزوع النوى ومقطع أنصاف

مقادير الصوص:

١/٤ كوب زيت زيتون

٢ ملعقة كبيرة خل

١ ملعقة كبيرة زيت السمسم

٢ ملعقة صغيرة عسل

١/٤ ملعقة صغيرة شطة، إختياري

١-٢ ملعقة صغيرة زعتر أخضر ناشف

طريقة تحضير سلطة الباذنجان والعدس تناسب فصل الخريف

توضع مكعبات الباذنجان في صينية خبز مع القليل من زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود، يقلّب الباذنجان ويوضع في فرن حامي على درجة ١٨٠ مئويه لمدة ١٢-١٥ دقيقة.

توضع مقادير الصوص في زبدية وتخلط جيداً حتى تتجانس.

في طبق التقديم يوضع أولا الجرجير ومن ثم الباذنجان والبندورة الكرزية والعدس والبصل الاخضر والزيتون.

يوزع الرمان والسمسم على الوجه.

وأخيراً قبل التقديم يوزع الصوص بالتساوي على الخضار .

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