سلطة الشمندر مع جبنة الموزاريلا من الشيف ديما حجاوي

الشمندر أو البنجر هو نوع من أنواع النباتات الجذريّة التي تُستخدَم في كثير من المأكولات في مختلف البلدان، والشمندر مصدر غنيّ بالفيتامينات، والمعادن، والألياف، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ويتميّز كذلك باحتوائه على مادّة النترات وصبغة البيتالين المعروفة بفوائدها المُضادّة للالتهابات.

يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل سلطة الشمندر مع جبنة الموزاريلا(string cheese) مع الجوز المكرمل الصحية من الشيف ديما حجاوي:

مقادير سلطة الشمندر مع جبنة الموزاريلا:

خضار ورقية

٣ حبة شمندر مسلوق ومقطع

٢ كوب بندورة كرزية ملونة

١ كوب جبنة موازريلا

١ كوب جوز مكرمل

صلصة سلطة الشمندر مع جبنة الموزاريلا:

٢/١ كوب زيت زيتون

٤/١ كوب عصير ليمون

١ ملعقة كبيرة عسل

١ ملعقة كبيرة خردلwhole grain

ملح وفلفل

ملاحظة: لكرملة الجوز وضعت القليل من العسل والزيت النباتي في مقلى عاى النار وأضفت الجوز وقلبته لمدة ٣ دقائق ثم وضعته على ورق الزبدة.

طريقة تحضير سلطة الشمندر مع جبنة الموزاريلا:

- أولاً حضري جاط بايريكس وضعي به جمع المقادير السابقة مع الصلصة ويمكنك تزينه كما هو بالصورة، وصحتين وعافية.

والجدير بالذكر أنّ ديما حجاوي هي شيف مطبخ أردنية، ومؤلفة عديد من الكتب في مجال الطبخ. وهي مؤسسة نادي ديما حجاوي للطبخ. ولدت في عمان عام 1977، تخرجت من جامعة عمان الأهلية تخصص أدب إنجليزي.

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