سلطة تونة وفاصولياء بيضاء

سلطة التونة والفاصوليا البيضاء الخالية من المايونيز ، غنية بالنكهة. يمكنك اعداد هذه السلطة في دقائق...

طريقة عمل مسخن على الطريقة الفلسطينية

المكونات:

1 علبة من الفاصوليا البيضاء

1 علبة من التونة الخفيفة في الماء

2 حبة بصل أخضر كامل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة:

تصب علبة الفاصوليا في مصفاة وتشطف بالماء البارد. صفي علبة التونة. تمزج الفاصولياء والتونة في وعاء. يُقطع البصل الأخضر إلى شرائح رفيعة ويُضاف إلى الوعاء أيضًا.

أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون إلى الوعاء مع رشة خفيفة من الملح والفلفل الأسود المطحون حديثًا. يقلب حتى يتجانس.

تذوق الخليط وأضف الملح أو الفلفل أو عصير الليمون حسب رغبتك.

العكوب الفلسطيني