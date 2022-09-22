تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام في 23 من سبتمبر بـ اليوم الوطني السعودي 92‎‎، حيث يعتبر أهم حدث يمر على الشعب السعودي، ففي هذا اليوم تأسست فيه المملكة العربية السعودية والتي كان يطلق عليها قديماً مملكة "الحجاز"، وذلك وفق مرسوم أصدره مؤسس المملكة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في عام 1932.

وهناك الكثير من الأشعار والكلمات والعبارات التي قيلت عن السعودية بمناسبة هذا اليوم العظيم للتعبير عن الحب بهذا المجتمع وأرض المملكة في يوم التأسيس، بالإضافة إلى تزيين الشوارع بصور التراث السعودي وانتصاراتها التي أدت إلى تكوين هذه المملكة العظيمة والمميزة والأعلام الخضراء السعودية.

شعر عن السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

قد قال الشعراء في الوطن أجمل الأشعار والكلمات والعبارات التي قيلت عن السعودية، سنذكر منها شعر عبدالله عبيان "شاعر المليون" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92:

الليل بانت تباشير السعد بأوله

وغنى وطنا وفرحتنا شموس وحمام

أيامنا أعياد والمعنى رطب ونخلة

شموخها عانق الشهم الكريم الهمام

يبين مثل الخشوع بلفظة البسملة

كنه يسوق البروق ويستثير الغمام

لا ثارت الخيل والميدان له زلزله

معروف لا قام أبو متعب ترى العز قام

يجيه منا كبير السن ويفز له

ويجلسه والهموم تصير برد وسلام

يأمر وكل السعودية تقول ازهله

والشعب في حب عبدالله حشا ما يلام

حتى عقاله عرفنا السر وش ميله

وده يسلم علـى كتفه وفا واحترام

شعر قصير عن المملكة العربية السعودية

يا وطنا دام عزك شامخ والدين سيرة

ما رضينا غير أرضك نسكن ونعشق ثراها

انتمى لك والفخر لي شخص وأرضه جزيرة

من يلوم اللي يحبك أم وتغلي ضناها

يالسعودي بس اسمك لا لمع في كل ديرة

والله إنه تاج أكبر من على هامة سناها

شعب ودستور وأمه ترتوي من فيض خيره

لا عدمنا من حكمنا ولا نسينا من بناها

من شمالك لي جنوبك كل شبر فيه غيره

حاسدك ربي يعينه ما درى أنه ما نساها

يحتمي بك رغم غيضه آه ياشين البصيرة

وين ما ترحل عيونه يرجع ويذكر سماها

كل حرف لا كتبته غير اسمك أستشيره

وين يا كلي تمهل أرفق ولملم حلاها

إيه أحبك يا بلادي دون شك ودون حيرة

كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيرة

ما تردينا من أول كيف لاجت في سواها

يحفظك رب كريم من صواديف عسيرة

يا منار الحق للي ضاعت حقوقه لقاها

دام أبو متعب يقودك سيري دروبك يسيرة

والمواطن في يمينه خط ما نبغي سواها

إيه أحبك يا بلادي دون شك ودون حيرة

كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيرة

شعر عن اليوم الوطني السعودي

أجمل ما قاله الشاعر بدر بن عبد المحسن عن السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92:

لا والذي فضل على الخلق الإنسان

وفضل على الإنسان أحمد نبيه

ما قد حوت هالأرض رحمة وإيمان

كثرك ولا روح ونفس أبيه

أرض معالمها حديث وقرآن

ما هي سراب ولا ظما مهمهيه

يا سائل عما تمثله الاوطان

وليه الوطن حقه كبير عليه

ترا الوطن ماهوب ربع وجيران

ولا هو عنواينك ولا هو الهوية

هذا الذي له موضع بين الاجفان

والقلب مشكاة المصابيح ضيه

أنا السعودي صح ترا الناس صقهان

عن كل لفظ فيه فخر وحمية

أنا لهيب المجد والناس دخان

شربي سحاب وشرب غيري البقيه

رص البيارق من طريف لنجران

وخل السريه تزدحم بالسريه

والله مالك غير هالبيد خلان

ومالك سوى هاليوم هم وقضية

لا تستمع لفلان وفلان وفلان

واستفت قلبك تحت رب البرية

حنا هل التوحيد للمجد عنوان

اصل الشرف والدين واليعربيه

لا والذي فضل على الخلق الإنسان

وفضل على الإنسان أحمد نبيه

ما قد حوت هالأرض رحمه وإيمان

كثرك ولا روح ونفس أبيه

في كفنا تطرب وتلعب بالارسان

خيل لها العليا حياة ومنيه

شتان بين العز والذل شتان

العز مايوخذ ويعطى هدية

أما كسبها العدل والسيف شامان

ما يكسبه صبرا ولا طيب نيه

شعر عن اليوم الوطني قصير

فيما يلي أجمل شعر عن اليوم الوطني قصير بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 لأمير الشعراء أحمد شوقي:

وبلا وطني لقيتكَ بعد يأسٍ كأني قد لقيتُ بك الشبابا

وكل مسافرٍ سيؤوبُ يوماً إِذا رزقَ السلامة والإِيابا

وكلُّ عيشٍ سوف يطوى وإِن طالَ الزمانُ به وطابا

كأن القلبَ بعدَهُمُ غريبٌ إِذا عادَتْه ذكرى الأهلِ ذابا

ولا يبنيكَ عن خُلُقِ الليالي كمن فقد الأحبةَ والصِّحابا

عبارات عن اليوم الوطني تويتر

تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92