شوربة العدس تمنح الشخص الشعور بالطاقة والدفء

شوربة العدس من أهم الأطباق الأساسية التي لابد من تناولها مع دخول فصل الشتاء، فهي من الأطعمة التي تمنح الشخص الشعور بالطاقة والدفء، وفي هذا المقال سنقدّم لكم طريقة عمل شوربة العدس:

مقادير شوربة العدس:

- كوب من العدس الأصفر.

- بصلة واحدة متوسطة الحجم.

- حبّتان من البطاطا، متوسّطة الحجم.

- ثلاث حبّات من الجزر، كبير الحجم.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- خمسة أكواب من الماء المغلي.

- رشة من الملح والفلفل الأسود.

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة تحضير شوربة العدس:

- أولاً نقّي العدس من الشوائب ومن ثم اغسليه جيّداً.

- ثم قطّعي حبّات البطاطا بعد تقشيرها إلى مربّعات.

- ثم قطّعي حبّات الجزر بعد تقشيرها إلى مربّعات.

- ثم افرمي البصل بعد تقشيره.

- ثم ضعي القدر على النّار بعد إضافة الزّيت إليه، ثمّ قلّبي العدس، والبطاطا، والجزر، والبصل.

- ثم أضيفي الماء المغلي على القدر لسلق جميع المقادير لمدّة 45 دقيقة.

- ثم اخلطي جميع المقادير على الخلّاط. أضيفي الملح للشوربة، والفلفل الأسود، والقليل من الكركم والكمون، وضعي المقادير على النّار لمدّة خمس دقائق.

المزيد:

رجيم العدس سحري لخسارة الوزن في 3 أيام فقط

شوربة العدس في الشتاء، 9 فوائد سحرية!

طريقة عمل فتة العدس بالخل والثوم