شوربة الملفوف

الملفوف من الخضروات ذات الفوائد العظيمة فهو مُفيد جدّاً للجهاز الهضميّ والكبد، ومُهمّ جدّاً للقلب والأوعية الدَّمويّة، حيث إنَّهُ يُحافظ على مستوى الكولسترول في الدَّم، ويُنظّم الضغط والسُكَّر أيضاً، ويعمل على الوقايّة من أمراضهما، ولأنَّ الملفوف قليل السُعرات الحراريّة، والدهون، والبروتينات فإنَّ الملفوف من المكوّنات الهامّة للحميّات الغذائيّة لتقليل الوزن.

يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل شوربة الملفوف:

مقادير شوربة الملفوف:

- خمسة أكواب وثلاثة أرباع من عصير الطماطم.

- أربعة أكواب من الملفوف المفروم.

- حبّة متوسِّطة من البصل المفروم.

- حبّتان كبيرتان من الجزر المبشور.

- كوب من الكرفس المفروم فرماً ناعماً.

- كوب من الماء.

طريقة تحضير شوربة الملفوف:

- أولاً نقوم بخلط جميع المقادير في قدر على النَّار حتّى الغليان.

- ثم نُقلّل الحرارة ونترك القِدر على النَّار لنصف ساعة.

- ثم نضع الشوربة في الثلاجة حتّى تبرد. نُقدِّم الشوربة باردة مع الكريمة الحامضة، وصحتين وعافية.

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