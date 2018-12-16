التلبك المعوي، أسبابه وأعراضه وعلاجه

مزج الطعام الساخن مع البارد في آن واحد يؤدي إلى تلبك معوي

أسباب التلبك المعوي:

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، منها أسباب تتعلق بالسلوك الشخصي للمريض، كعدم مضغ الطعام في الفم جيدًا، أو تناول الوجبات الغذائية على عجل، الذي يؤدي إلى بلع الطعام قبل أن يمضغ، وهذا ما يسبب حدوث خلل في عملية الهضم، إضافة إلى عادة تناول أكثر من نوع من الطعام خلال وجبة غذائية واحدة، أو المزج الطعام الساخن مع المشروبات الباردة في آن واحد، ومن جهة أخرى، هناك أسباب أخرى تؤدي إلى الاصابة بمرض التلبك المعوي، كتناول المريض لبعض أنواع معينة من الأدوية كالمسكنات.

أعراض الاصابة بمرض التلبك المعوي:

تنقسم أعراض هذا المرض إلى أعراض أولية، كشعور المريض بألم شديد في الجزء العلوي من البطن، يصاحبه عدم القدرة على التنفس بشكل جيد و حرقة في المعدة، إضافة إلى انتفاخ المعدة عند تناول أي نوع من الطعام، حتى و إن كان بكميات صغيرة، و تذوق المريض طعم يشبه الحامض في الفم.

تتنوع أعراض هذا المرض تبعا لمدى خطورة الحالة المرضية التي يعاني منها المريض، فهناك أعراض لا يجب تجاهلها، بل يستوجب استشارة الطبيب المختص بهذا النوع من الأمراض، و منها، خسارة الوزن، و فقد الرغبة بتناول الطعام، يليها التقيؤ المصحوب بالدم، إضافة إلى ملاحظة وجود نزيف في البراز.

طرق علاج التلبك المعوي:

تختلف طرق علاجه باختلاف درجة الإصابة بالمرض، فإن كانت حالة المريض مصحوبة بظهور الدم في القئ و البراز، فيستوجب عليه زيارة الطبيب و الالتزام بالعلاج الموصوف له، أما في الحالات التي تخلو من الأعراض الخطيرة، فيجب على المريض أن يعيد النظر في طريقة تناوله للطعام، وتغيير عاداته الغذائية المسببة لهذا المرض، وينصح أن يتناول المصاب بالتلبك المعوي كوباً من اللبن المخيض المضاف إليه عدة فصوص من الثوم المهروسة يوميًا، كأفضل علاج طبيعي لهذا المرض.

علاج التلبك المعوي بالأعشاب:

يمكن التخلص من مشاكل التلبك المعوي عن طريق المعالجة الطبيعية، باستخدام بعض الأعشاب التي تقوم بمساعدة الجسم من التخلص من هذه المشكلة الخطيرة، والتي تسبب الكثير من الأمراض المزمنة على المدى البعيد، فهذا المرض كغيره من الأمراض يمكن معالجته عن طريق اللجوء إلى الطب البديل، ألا وهو استخدام الأعشاب الطبية، فعلى سبيل المثال يمكن تناول شراب الزنجبيل كوسيلة للعلاج الطبيعي، لأن الزنجبيل يحتوي على كمية كبيرة من النشا، و يمكن ذلك عن طريق تناول كوب من شراب الزنجبيل الساخن المحلى بالعسل الطبيعي يوميا في الصباح الباكر، إضافة إلى أن البقدونس هو أيضا من الأعشاب التي تساعد كثيرًا في حل مشاكل عسر الهضم الذي يصيب الجهاز الهضمي للإنسان، و ذلك من خلال إضافة حفنة من البقدونس الطازج الأخضر المفروم ناعم إلى كوب من الماء الساخن، ثم يترك لمدة عشر دقائق، ويشرب بنفس الطريقة ثلاث مرات في اليوم الواحد، ويسمح بتكرار العملية إلى أن يتم التخلص من المشكلة.

طرق الوقاية من مرض التلبك المعوي:

هناك العديد من طرق الوقاية التي تساعد على حماية الجهاز الهضمي من التعرض لهذا المرض، كالإبتعاد عن الكثير من العادات السلوكية اليومية السيئة، كالنوم بعد تناول الطعام، والإبتعاد عن التدخين، والإمتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، إضافة إلى إعادة النظر في العادات الغذائية، كالإكثار من عدد الوجبات، فلتكن عددها خمس أو ست وجبات على مدار اليوم، بدلًا أن تكون ثلاثاً، وبالتالي، تتوزع كميات الطعام على عدد الوجبات، ويمضغ الطعام بتروي، مما يساعد عملية الهضم أن تكون سلسة وصحية.

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