صممي ستائرك بهذه الأفكار الثلاثة الرائعة

أصبح من أهم متطلبات البيت العصري، التدخل من وقت لآخر لاستحداث طرق لتجديد وتغيير الديكورات، فيتم الاستغناء عن بعض القطع، والإبقاء على أخرى.

وفي هذا الأطار، تتجه ربة المنزل ناحية التفكير في مدى نجاح فرص التجميل المنزلية وتجديد الديكور لتكون أكثر دفئًا وإشراقًا؛ وذلك عبر الاستعانة ببعض العناصر التي تساعد على ذلك، مثل ورق الحائط والملحقات واللمسات الشخصية..

تأتي الستائر على رأس تلك العناصر الديكورية المهمة بالمنزل والتي يمكن لملمسها ولونها والتصميم المناسب، أن يمنحنا شعورًا بارتفاع مستوى سقف الغرفة كما لو كان يبدو أطول من حقيقته، كما تعطي إطارًا جميلًا لشكل النوافذ.

يقدم التقرير بعض الأفكار الذكية والإبداعية لتصميم ستائرك وجعل منزلك يبدو راقيًا وأنيقًا.

- قد تبدو ستائرك في حالة فوضوية عند سحبها للخلف، ولكن مع اضافة أربطة أو حبل خلف الستارة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعلها تبدو أنيقة وبحالة جمالية رائعة. إلى جانب أنها ايضًا تسمح بدخول ضوء الشمس الى غرفتك خلال النهار.

- يمكن أن تضعي لمساتك السحرية على ديكور منزلك، من خلال استخدام الستائر المزدوجة. من الممكن أن تستعيني بنوع من الستائر الداخلية الشفافة أو شبه الشفافة، التي من شأنها أن تمنح المكان إطلالة ناعمة، وعلى عكس من ذلك، يجب أن تكون الستائر الخارجية سميكة وغير شفافة لتوفير المزيد من الخصوصية.

- كما يمكن استخدام الستائر كأداة ديكورية مقبولة لفصل منطقة عن أخرى واكساب منزلك مساحات إضافية تكونين في أَمسّ الحاجة إليها. على سبيل المثال، يمكن وضع الستائر بين غرفة الجلوس والممر الذي يؤدي إلى غرف النوم، لتوفير الخصوصية والانتقال المنظم بين أماكن مختلفة من المنزل.

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