يوم الاستقلال في الأردن هو يوم من كلّ عام تحتفل به المملكة الأردنيّة الهاشميّة في الخامس والعشرين من شهر أيار، نظراً لاستقلال الأردن التام عن بريطانيا في ذلك اليوم من عام 1946م، وفي هذا اليوم تضيء سماء العاصمة عمان بالألعاب الناريّة وتنتشر الأعلام في الشوراع وتعلو الأغاني الأردنية، وذلك لغرس روح المواطنة وحب الوطن في قلوب الأجيال القادمة.

صور خلفيات عن يوم الاستقلال في الأردن

رسومات عن عيد الاستقلال في الاردن للاطفال

معلومات عن عيد الاستقلال

عيد الاستقلال الأردني والذي يصادف في 25 مايو من كل عام، وتحتفل فيه معظم الشعوب والدول بمناسبة مرور أعوام على الاستقلال أي التحرر أو استعادة الحرية من استعمار أجنبي أو وصاية خارجية، وعيد الاستقلال هو تذكير للأجيال الناشئة بمدى معاناة الآباء من أجل الحصول على الحرية وغرس روح المواطنة وحب الوطن في قلوبهم.

عبارات عن يوم الاستقلال في الأردن

مع فرحة الاستقلال الأردني تتراقص القلوب حُبًا في تلك البلاد التي استردّت استقلالها بعد سنوات الأسر، فكانت ولا تزال شعلة من أضواء الحريّة، وتاجًا من تيجان المجد التي نعتزُّ بها.

وطني الغالي الحبيب هو ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب.

تزورنا فرحة مناسبة الاستقلال في كلّ عام لتقوم على تذكيرنا بتلك المناسبة العظيمة، وبأمانة الأجداد التي استودعوها لدينا، فاللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، واكتب لبلادنا الخير في كلّ خطوة.

إنّ تخليد ذكرى الاستقلال يعد مناسبة وطنية، لاستلهام ما تنطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة، كخدمة للوطن وإعلاء مكانته وصيانة وحدته، والمحافظة على هويته ومقوماته، والدفاع عن مقدساته وتعزيز نهضته.

في هذه الذكرى استقلال الأردن، ينبغي علينا جميعًا السعي الحثيث للمحافظة على هذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا، فنصون العيش المشترك بين جميع أبنائه بمختلف طوائفهم، ونغلب الانتماء الوطني لدينا، ونجعله فوق كل اعتبار أو انتماء آخر.

من عبارات عن يوم الاستقلال في الأردن بزغت شمس الحرية، فحق لنا أن نفرح، ونحتفل في هذا اليوم الوضاء البهي ونفاخر بذلك الدنيا.

قصائد عن عيد الاستقلال الأردني

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