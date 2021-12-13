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صور رسمات مناكير براقة جرّبيها في عيد الكريسماس

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:25
صور رسمات مناكير براقة جرّبيها في عيد الكريسماس
صور رسمات مناكير براقة جرّبيها في عيد الكريسماس

في كل موسم تظهر مجموعة جديدة من الرسومات والصيحات والأظافر والألوان والتي تكمل أناقتك، وتضيف المزيداً من الجمال والأناقة لإطلالتك الشتوية.

إن اختيار الرسومات والألوان المناسبة لأزيائك في موسم الأعياد مثل عيد الكريسماس، ستكون إطلالتك أكثر تألقاً واكتمالاً، وتعتبر الأناقة والمظهر الجميل أمر لا يتجزأ، والمرأة المتميزة والمهتمة بأناقتها تولي اهتماماً كبيراً للتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة في مظهرها.

ولأن أظافر المرأة هي من المواضع الجمالية المهمة لإكمال إطلالتها البراقة التي تسعى إليها وتريدها أن تكون مختلفة عن الآخرين، وتحتاج إطلالتك في المناسبات والأعياد لـ لمسات جديدة دائماً، ولذلك عليكِ أن تحرصي على إضافة بعض التجديد والتميز في كل تفاصيلك ابتداءً من الأزياء إلى المكياج والشعر وحتى الأظافر.

ولتكوني نجمة متألقة في عيد الكريسماس اخترنا لك مجموعة من رسمات مناكير براقة، لتختاري منها مايناسبك ويتناسب مع أزيائك.

صور رسمات مناكير براقة جرّبيها في عيد الكريسماس

صور رسمات مناكير براقة جرّبيها في عيد الكريسماس

صور رسمات مناكير براقة جرّبيها في عيد الكريسماس

صور رسمات مناكير براقة جرّبيها في عيد الكريسماس

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