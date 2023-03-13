البوابة - هل تحب الوصفات السريعة والسهلة التي تحضر في صينية واحدة فقط؟ تعال معنا لنتعلم طريقة تحضير صينية الدجاج على الطريقة اليونانية وهو وجبة شهية طوال أيام الأسبوع.
صينية الدجاج مع الخضار على الطريقة اليونانية
المكونات:
2 رطل أفخاذ دجاج مع عظم / جلد
1 ملعقة طعام زيت زيتون مقسمة
1 رطل بطاطس صغيرة مقطعة إلى أنصاف
½ بصل أحمر مقطع
1 حبة فليفلة خضراء أو حمراء مفرومة
1 كوب طماطم عنب
نصف كوب جبنة فيتا للتزيين اختياري
1 ليمون مقطع
التتبيلة:
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
1 ملعقة صغيرة عسل
نصف ملعقة صغيرة زعتر
نصف ملعقة صغيرة إكليل الجبل المطحون
صينية الدجاج مع الخضار على الطريقة اليونانية
طريقة التحضير:
- يسخن الفرن الى 400 درجة فهرنهايت.
- تُمزج مكونات التتبيلة وتُسكب فوق الدجاج. تنقع لمدة 15 دقيقة على الأقل أو حتى 4 ساعات.
- تُمزج البطاطا الصغيرة والبصل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون والملح والفلفل حسب الرغبة. توضع على صينية مبطنة بالورق. نضع الدجاج المتبل على المقلاة بين البطاطا. ونخبزها لمدة 30 دقيقة.
- تخلط الفليفلة الحلوة والطماطم مع 12 ملعقة كبيرة زيت زيتون وتتبل بالملح والفلفل. تضاف إلى الصينية وتخبز لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج البطاطا ويصل الدجاج إلى درجة 165 درجة فهرنهايت.
- يعصر الليمون الطازج ويزيّن بجبنة الفيتا
ملاحظة:
- تقطع البطاطا الى قطع صغيرة حتى تنضج مع الدجاج في الوقت المناسب.
- يضاف القليل من الأوريجانو والتوابل اليونانية وإكليل الجبل و / أو قشر الليمون إلى البطاطا للحصول على نكهة إضافية قبل طهيها.
- للحصول على طماطم وفلفل رقيق أكثر ليونة ، أضفها عاجلاً. للحصول على خضروات أكثر صلابة ، أضفها لاحقًا.
- يمكن استبدال أفخاذ الدجاج بصدور دجاج مع العظم.
- إذا كنت تستخدم صدور دجاج خالية من العظم ، فسوف تنضج بسرعة ويجب إضافتها في آخر 30 دقيقة من وقت الطهي.
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